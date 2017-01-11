FETÃ–'den Mahmut ve Bekir Boydak dahil 60 iÅŸ adamÄ± tutuklandÄ±

FetÃ¶ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finansal yapÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan 60 iÅŸ adamÄ± tutuklandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan FETÖ'nün finansal yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda örgüte himmet topladÄ±ÄŸÄ± ve finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 60 iÅŸ adamÄ±, "Terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan tutuklandÄ±. Tutuklananlar arasÄ±nda Boydak Holding eski Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak'Ä±n oÄŸlu Mahmut Sami Boydak ile kardeÅŸi Bekir Boydak da var.

35 Ä°LDE OPERASYONLAR DÜZENLENDÄ°

Sulh Ceza HakimliÄŸi'nden alÄ±nan karar doÄŸrultusunda, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri 35 ilde gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarda 164 iÅŸ adamÄ±nÄ± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 110 iÅŸ adamÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu belirlenirken, 106'sÄ±nÄ±n da firari olarak arandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 164 iÅŸ adamÄ± dün ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iÅŸ adamlarÄ±ndan, 110'u tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi. 54 iÅŸ adamÄ± ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ÖRGÜT ÜYELÄ°ÄžÄ° SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Ä°stanbul Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine çÄ±karÄ±lan, aralarÄ±nda Boydak Holding Yönetim Kurulu eski BaÅŸkanÄ± Mustafa Boydak'Ä±n oÄŸlu Mahmut Sami Boydak ile kardeÅŸi Bekir Boydak'Ä±n da bulunduÄŸu 60 iÅŸ adamÄ±, "Terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan tutuklandÄ±. 50 iÅŸ adamÄ± ise adli kontrol kararÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.