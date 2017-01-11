MÄ°T TIR'larÄ±na iliÅŸkin davada CHP'li vekil Enis BerberoÄŸlu'na mÃ¼ebbet hapis isteniyor

MÄ°T TIR'larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lan davada CHP milletvekili Enis BerberoÄŸlu'na mÃ¼ebbet hapis istenirken, Can DÃ¼ndar ve Erdem GÃ¼l iÃ§in verilen karar deÄŸiÅŸmedi; 5-10 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± verileceÄŸi sÃ¶ylendi.

Adana'da durdurulan MÄ°T TIR'larÄ±na ait görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±lan ve gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ile CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada duruÅŸma savcÄ±sÄ± mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SAVCI CHP'LÄ° BERBEROÄžLU Ä°ÇÄ°N MÜEBBET Ä°STEDÄ°

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya BerberoÄŸlu ile Erdem Gül gelirken, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olan Can Dündar ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. Gizlilik kararÄ± alÄ±nan davada esasa iliÅŸkin mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, CHP Milletvekili Enes BerberoÄŸlu'nun, "gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan müebbet hapis ve "terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapsini talep etti. SavcÄ±, Can Dündar ve Erdem Gül için ise, "terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istedi.

SONER YALÇIN HAKKINDA ZORLA GETÄ°RME KARARI

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya iliÅŸkin savunmalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamalarÄ± için süre verdi. Bir önceki duruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenmek üzere çaÄŸrÄ±lan ancak duruÅŸmaya gelmeyen gazeteci Soner YalçÄ±n hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 1 Mart 2017 tarihine erteledi.

ERDEM GÜL: ÜYE OLDUÄžUMUZ TEK ÖRGÜT GAZETECÄ°LÄ°K ÖRGÜTÜ

Erdem Gül ve Enis BerberoÄŸlu, duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nÄ±n önündeki meydanda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. "Adaletin hÄ±zlÄ± olmasÄ±nÄ± hepimiz isteriz" diyen Erdem Gül, "Fakat biz bu sabah duruÅŸmaya geldiÄŸimizde savcÄ±nÄ±n apar topar cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±zÄ± talep ettiÄŸini gördük. CezalandÄ±rÄ±lmamÄ±z istenen iddia, bizim bir silahlÄ± örgüte üye olmaksÄ±zÄ±n yardÄ±m etmek suçlamasÄ±. Bunun dosyadaki delili sadece haber, yani gazetecilik faaliyeti. Evet söylüyorum; biz bir örgütün üyesi olabiliriz, üyesi olduÄŸumuz bu örgüt gazetecilik örgütüdür. Gazeteciler adliyeden ve cezaevlerinden bir an önce çÄ±karÄ±lsÄ±n, bu gerçeküstü oyun son bulsun" dedi.

BERBEROÄžLU: ÅžAKA MI YAPIYORSUNUZ YA SÄ°Z

CHP'li vekil sanÄ±k Enis BerberoÄŸlu ise, "Ben bir gözlemci olarak baÅŸladÄ±m bu sürece, sanÄ±k olarak Can Dündar ve Erdem Gül ile yargÄ±lanÄ±yoruz. Ä°lk duruÅŸmamla ikinci duruÅŸmam arasÄ±ndaki 55 gün içinde 3 kiÅŸilik mahkeme heyetinin baÅŸkan dahil tamamÄ± deÄŸiÅŸti. BaÅŸka bir ÅŸey söylememe gerek var mÄ± bilmiyorum. Bu sabah geldiÄŸimizde savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± okumaya dahi tenezzül etmedi. Bu mahkeme heyetinden baÅŸka bir ÅŸey beklemenin de alemi yoktu. Meclise gönderilen fezleke ile ÅŸu an benim yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m madde deÄŸiÅŸti. Ä°ki duruÅŸma arasÄ±nda bir mahkeme heyetinin tamamÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip, kendi çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tanÄ±ÄŸÄ± dinlemeye gerek duymadan, savunmanÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargÄ±lamak üzere bir mütalaa yazan hukuk sistemine dünyanÄ±n neresinde ne denir? Bu bir medya davasÄ±dÄ±r arkadaÅŸlar. Ne casusluluÄŸu, ne silahlÄ± örgütü? Åžaka mÄ± yapÄ±yorsunuz ya siz? Direkt bizim Silivri'de koÄŸuÅŸumuzu hazÄ±rlasÄ±nlar, oraya gidelim. Ben bedel ödemekten kaçÄ±yor deÄŸilim, öyle olsa burada bulunmam zaten. Åžimdi ben asÄ±l iÅŸimi yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

ENÄ°S BERBEROÄžLU'NUN 30 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YORDU

MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a verdiÄŸi iddia edilen CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±nda "siyasal veya askeri casusluk" ve "örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suçundan 20 yÄ±ldan 30 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k, iddianamenin Ä°stanbul 14'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen MÄ°T tÄ±rlarÄ± dava dosyasÄ±yla birleÅŸtirilmesini talep etmiÅŸti.

DÜNDAR VE GÜL HAKKINDA KARAR VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül, MÄ°T tÄ±rlarÄ±na ait görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±na iliÅŸkin yargÄ±landÄ±klarÄ± davada "devletin güvenliÄŸi veya iç veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak" suçundan mahkum edilmiÅŸti. Dündar'Ä± 5 yÄ±l 10 ay hapse çarptÄ±ran mahkeme, Gül'e ise 5 yÄ±l hapis cezasÄ± vermiÅŸti.

DAVA DOSYALARI BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

FETÖ/PDY örgütünün varlÄ±ÄŸÄ± yönünde henüz bir yargÄ± hükmü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahkeme, varlÄ±ÄŸÄ± yönünde henüz kesin bir yargÄ± hükmü olamayan örgüte yardÄ±m ÅŸeklinde yüklenen suçtan da herhangi bir hüküm kurulamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "silahlÄ± terör örgütüne üye olmaksÄ±zÄ±n bilerek ve isteyerek yardÄ±m" suçundan açÄ±lan davanÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Ä°stanbul 14'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2016 tarihinde görülen duruÅŸmada Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±ndaki dava dosyasÄ±nÄ±n Can Dündar ve Erdem Gül'ün dava dosyasÄ±yla birleÅŸtirilmesine karar vermiÅŸti.