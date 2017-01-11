Van'da hasta yakÄ±nlarÄ± iÃ§in otel konforunda hizmet

Van'da hasta yakÄ±nlar iÃ§in aÃ§Ä±lan ve para Ã¶demesi yapÄ±lmayan misafirhanede kalan refakatÃ§iler Ã§ok memnun olduklarÄ±nÄ± belirtiyor.

Van'da 2013 yÄ±lÄ±nda il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen hasta yakÄ±nlarÄ±na hizmet vermek için açÄ±lan, içerisinde dinlenme odalarÄ±, mutfak, banyo bulunan ve günde iki kez dört çeÅŸit yemek verilen beÅŸ katlÄ± misafirhanede ÅŸimdiye kadar 48 bin refakatçi aÄŸÄ±rlandÄ±.

ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR TOPLAM 48 BÄ°N REFAKATÇÄ° AÄžIRLANDI

Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸü, Van'a il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen hasta yakÄ±nlarÄ± için Sosyal Destek ProgramÄ± kapsamÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda 5 katlÄ± refakatçi misafirhanesini hizmete açtÄ±. Ä°çerisinde dinlenme odalarÄ±, mutfak, banyo bulunan ve günde iki kez dört çeÅŸit yemek verilen misafirhanede ÅŸimdiye kadar ücretsiz olarak 48 bin refakatçi aÄŸÄ±rlandÄ±.Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l Müdürü Seyfi Bozçelik, açÄ±klamada, kentte yatarak ya da ayakta tedavi gören vatandaÅŸlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ± 100 yatak kapasiteli misafirhanede aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

"OTEL KONFORUNDA HÄ°ZMET VERÄ°YORUZ"

HastasÄ±nÄ±n hastanede yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyen herkesin misafirhane hizmetinden yararlanabildiÄŸini anlatan Bozçelik, "BazÄ± hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ± üç ay misafirhanede aÄŸÄ±rladÄ±k. Üç yÄ±lda 48 bin vatandaÅŸa hizmet verdik. BurasÄ± bölge halkÄ± için çok önemli bir yer. Çünkü il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kalacaklarÄ± bir yerin olduÄŸunu ve devletin ÅŸefkat elini açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorlar." dedi.Bozçelik, misafirhanede vatandaÅŸlarÄ±n tüm ihtiyaçlarÄ±nÄ±n giderildiÄŸini, hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n memnuniyetlerini aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Misafirhanede otel konforunda hizmet verdiklerini ifade eden Bozçelik, "Gün boyunca hastanede kalan ve yorulan hasta yakÄ±nlarÄ± burada dinlenme olanaÄŸÄ± buluyor. Bu hizmetle, artÄ±k hasta yakÄ±nlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da kalmÄ±yor. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, devletimizin onlarÄ± kucaklamasÄ±nÄ±n bir göstergesi olarak bunu deÄŸerlendirmekteler. Özellikle bu dönemde devletimizin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok hissediyorlar. Bizler de bu bu hizmeti devam ettirmek için çaba sarf ediyoruz." diye konuÅŸtu.

"BÄ°Z BÜYÜK BÄ°R AÄ°LEYÄ°Z"

Van'Ä±n saÄŸlÄ±k hizmeti konusunda merkez il olduÄŸunu anlatan Bozçelik, özellikle köylerde yollarÄ± kapandÄ±ÄŸÄ± için uzun süre kentte kalmak zorunda kalan hasta ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gidebildiÄŸi tek yerin refakatçi misafirhanesi olduÄŸunu kaydetti.Bozçelik, otellerde kalmanÄ±n ekonomik anlamda hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ± zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da sloganÄ± olan 'Biz büyük bir aileyiz'. Toplumun her kesimi için bu sloganÄ± kullanÄ±yoruz. Yeter ki devletimiz var olsun, devletimiz güçlü olsun." ifadesini kullandÄ±.

"KENDÄ° EVÄ°MÄ°ZDE GÄ°BÄ°YÄ°Z"

AÄŸrÄ±'dan gelen hasta yakÄ±nÄ± Ä°ncegül Uçar ise kentte kalacak yerleri olmadÄ±ÄŸÄ± için misafirhanede konakladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Misafirhanede hijyenik bir ortamda kaliteli bir hizmet verildiÄŸini belirten Uçar, "Hasta yakÄ±nlarÄ± için burada her ÅŸey düÅŸünülmüÅŸ. Çok temiz ve ferah bir yer. Burada kendi evimizde gibiyiz. Allah herkesten razÄ± olsun." dedi.Hakkari'den Van'a amcasÄ±nÄ±n tedavisi için gelen hasta yakÄ±nÄ± KÄ±ymet DeÄŸer de refakatçi misafirhanesinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

''YÄ°YORUZ, Ä°ÇÄ°YORUZ AMA PARA VERMÄ°YORUZ''

Verilen hizmetin kendilerini çok memnun ettiÄŸini vurgulayan DeÄŸer, "Burada çok sÄ±cak bir ortam var. Burada yiyoruz, içiyoruz ve konaklÄ±yoruz ama para vermiyoruz. Tüm imkanlar bizim için seferber edilmiÅŸ. Evimizdeki rahatlÄ±ÄŸÄ± burada da buluyoruz. Buradan hastaneye gitmek için ulaÅŸÄ±m imkanÄ± da saÄŸlÄ±yorlar." dedi.Annesinin yoÄŸun bakÄ±m tedavisi için AÄŸrÄ±'nÄ±n Patnos ilçesinden geldiÄŸini ifade eden Zeki YiÄŸit de 45 gündür misafirhanede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Otelde kalacak ekonomik durumunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YiÄŸit, ücretsiz verilen konaklama hizmetinin hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ± için bulunmaz bir nimet olduÄŸunu aktardÄ±.