Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/01/2017 13:14

HayatÄ± felÃ§ eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± barajlara yaradÄ±


Ä°stanbul'da Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, barajlarÄ±n doluluk oranÄ±nÄ± %60'a Ã§Ä±karttÄ±.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajlarÄ±n 6 Ocak'ta yüzde 55,55 olan doluluk oranÄ± yüzde 59,53'e yükseldi. Böylece barajlarÄ±n doluluk oranÄ±, geçen temmuzdan sonra en yüksek seviyeyi görmüÅŸ oldu. Barajlarda ÅŸu anda 578 milyon 554 bin 941 metreküp su bulunuyor.

ÖMERLÄ° BARAJI 86,2

DARLIK BARAJI 80,9

TERKOS BARAJI 56,7

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI 39,3

SAZLIDERE BARAJI 37,3

ALÄ°BEY BARAJI 65,2

KAZANDERE BARAJI 35,4

PABUÇDERE BARAJI 17,6

ISTRANCALAR BARAJI 82,4

ELMALI BARAJI 0,52

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