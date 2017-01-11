Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 11/01/2017 13:34

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zamana kadar etkisini gÃ¶sterecek


Meteoroloji, Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n de etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini duyurdu.

Ä°stanbul'da bu gece beklenen yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yüksek kesimlerinde ise kara dönüÅŸeceÄŸi bildirildi.Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°stanbul'da bu gece yaÄŸmur beklendiÄŸi belirtildi. YaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüÅŸeceÄŸi, ardÄ±ndan tekrar yaÄŸmura dönerek yarÄ±n öÄŸleden sonra etkisini kaybedeceÄŸi ifade edildi.

4 Ä°L Ä°ÇÄ°N UYARI

Ä°stanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, BalÄ±kesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur beklendiÄŸinden, özellikle çatÄ±larda kar yükünün artabileceÄŸine, kar erimeleri olabileceÄŸine iÅŸaret edilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± istendi.

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