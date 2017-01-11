Camide telefonla konuÅŸanlarÄ± bÃ¶yle cezalandÄ±rÄ±yorlar

Batman'da camide telefonda konuÅŸan vatandaÅŸlara imam, halÄ± yÄ±kama cezasÄ± veriyor.

Batman'da Åžeyh Hüseyin Camii'nin imamÄ± Ahmet Gökçe, gürültü kirliliÄŸini önlemek için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± uygulamada, camide cep telefonuyla konuÅŸanlara halÄ± temizleme cezasÄ± verildiÄŸini, cezayÄ± çekmek istemeyenlerin ise 50 lira baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

CAMÄ°DE TELEFONLA KONUÅžANLARA HALI YIKAMA CEZASI

Merkez Åžafak Mahallesi'nde iki yÄ±l önce ibadete açÄ±lan Åžeyh Hüseyin Camii'nin imamÄ± 34 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Gökçe, gürültü kirliliÄŸini önlemek için, cami heyeti ile birlikte cep telefonuyla camide konuÅŸanlara halÄ± temizleme cezasÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±. Ä°mam Ahmet Gökçe, bu uygulamayÄ± cami cemaati için 4 ay önce yürürlüÄŸe koyduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°badet evimizin zemin katÄ± aynÄ± zamanda taziye evi olarak kullanÄ±lÄ±yor. Taziye evi boÅŸ kalmÄ±yor. AÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olunca maalesef namaz vakitlerinde gürültü kirliliÄŸi yaÅŸanÄ±yor. Özellikle cep telefonu çalan ve konuÅŸanlara yönelik ÅŸikayetler artÄ±nca cami heyeti de yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±.

CEZAYI ÇEKMEK Ä°STEMEYENLER 50 LÄ°RA BAÄžIÅžTA BULUNUYOR

Telefonla konuÅŸmanÄ±n cezasÄ± halÄ± temizlemek, isteyene de bu ceza 50 liralÄ±k baÄŸÄ±ÅŸa dönüÅŸtürülüyor. Camiye getirdiÄŸimiz uygulama Batman'da bir ilktir. FarkÄ±na varmadan namaz vakitlerinde cep telefonu çalan ve konuÅŸanlara anÄ±nda uyarÄ±da bulunuyoruz. Caminin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda herkesin göreceÄŸi uyarÄ± yazÄ±larÄ± var. Bu nedenle telefonlarÄ±na hakim olmayanlar cezaya da katlanÄ±rlar."dedi.

HALI TEMÄ°ZLEME CEZASI 50 LÄ°RAYA DÖNÜÅžTÜRÜLÜYOR

Cami içindeki duvara, 'Cami içinde telelefonu çalan ya da telefonla konuÅŸanÄ±n cezasÄ± cami halÄ±larÄ±nÄ± süpürmektir. Ceza 50 TL para cezasÄ±na dönüÅŸtürülmektedir' yazÄ±lÄ± uyarÄ± yazÄ±sÄ± bulunurken, imam Gökçe, "Bu uygulama sayesinde artÄ±k camiye girenler telefonlarÄ±nÄ± kapatmak zorunda kalÄ±yor. DiÄŸer ibadet evlerinin de bu uygulamayÄ± örnek almasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu. Öte yandan, uygulamanÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana cami içinde cep telefonuyla konuÅŸan 6 kiÅŸiye halÄ± temizleme, 2 kiÅŸiye ise 50 lira para cezasÄ±nÄ±n verildiÄŸi bildirildi.