HÃ¼kÃ¼metten Ä°stanbul Ä°zmir ve Ankara'dan taÅŸÄ±nana destek geldi

HÃ¼kÃ¼met bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerden az geliÅŸmiÅŸ illere taÅŸÄ±nan kiÅŸilere ve fabrikalara taÅŸÄ±nma desteÄŸi vereceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Hükümetin az geliÅŸmiÅŸ 23 ilin cazibesini artÄ±rmak üzere yürürlüÄŸe koyduÄŸu programÄ±n detaylarÄ± belli oldu. Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir gibi geliÅŸmiÅŸ illerden az geliÅŸmiÅŸ 23 ile taÅŸÄ±nan fabrikalara destek geldi.

AZ GELÄ°ÅžMÄ°Åž Ä°LLERE YENÄ° YATIRIMLAR SAÄžLANACAK

Cazibe Merkezi ProgramÄ±yla 23 ilde yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ, iÅŸletmeye geçememiÅŸ tesisler yeniden ekonomiye kazandÄ±rÄ±lacak. AyrÄ±ca bu illerde hem yeni yatÄ±rÄ±mlar, hem de çaÄŸrÄ± ve veri merkezi kuruluÅŸu desteklenecek.

DESTEKTEN 23 Ä°L YARARLANACAK

Bugünkü Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren program kapsamÄ±nda desteklenecek iller ÅŸöyle: AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, GümüÅŸhane, Hakkari, IÄŸdÄ±r, Kars, Malatya, Mardin, MuÅŸ, Siirt, ÅžanlÄ±urfa, ÅžÄ±mak, Tunceli, Van

EN AZ 200 KÄ°ÅžÄ°YE Ä°Åž SAÄžLAMA ÅžARTI

- Ä°malat sanayinde en az 2 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapan ve 30 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayanlar desteklerden yararlanabilecek.

- ÇaÄŸrÄ± merkezinin destek alabilmesi için asgari 200 kiÅŸiye istihdam yaratmasÄ± ve hizmet sözleÅŸmesi imzalanmasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

SON Ä°KÄ° YILDIR ÜRETÄ°MÄ°NÄ° SÜRDÜREN Ä°ÅžLETMELER YARARLANACAK

Üretim Tesisi TaÅŸÄ±ma DesteÄŸinden, son iki yÄ±ldÄ±r üretimini sürdüren iÅŸletmeler, iki yÄ±l içinde taÅŸÄ±nmalarÄ± ve en az 200 kiÅŸiye istihdam saÄŸlamalarÄ± koÅŸuluyla desteklerden yararlanabilecek.

HANGÄ° DESTEKLER VERÄ°LECEK?

Program kapsamÄ±nda, yatÄ±rÄ±m ve üretim, taÅŸÄ±nma, çaÄŸrÄ± merkezi destek paketleri ile yatÄ±rÄ±m yeri tahsisi, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, bina yapÄ±m, düÅŸük faizli iÅŸletme kredisi desteÄŸi gibi destekler verilecek.

FAÄ°Z Ä°NDÄ°RÄ°MLÄ° Ä°ÅžLETME KREDÄ°SÄ° VERÄ°LECEK

Tesisini taÅŸÄ±yan iÅŸletmelere, hem yatÄ±rÄ±m yeri tahsis edilecek hem de faiz indirimli iÅŸletme kredisi verilecek.

ALO MERKEZÄ°NE ÖZEL DESTEK

Bu 23 ilden birinde çaÄŸrÄ± merkezi kuracak olan iÅŸletmelere bina tahsisi fiber iletiÅŸim altyapÄ±sÄ± ile personel eÄŸitim desteÄŸi verilecek.YatÄ±rÄ±mcÄ±lar koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±mak ÅŸartÄ±yla bu desteklerin tamamÄ±ndan veya bir kÄ±smÄ±ndan yararlanabilecek. (Kaynak: Hürriyet)