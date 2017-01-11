Milli Savunma BakanÄ± piyade tÃ¼feÄŸini test etti

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, yeni Ã¼retilen piyade tÃ¼feÄŸini deneyerek atÄ±ÅŸ yaptÄ±.

Milli Piyade TüfeÄŸi ile ilk olarak Bakan IÅŸÄ±k atÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtirdi.IÅŸÄ±k, 5 atÄ±ÅŸta da hedefi tam isabetle vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Çolak ile hedef kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± inceledi.

"VURUÅž Ä°STÄ°KRARINIZ ÇOK GÜZEL"

Orgeneral Çolak, Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k'Ä±n atÄ±ÅŸlarÄ±na yönelik, "VuruÅŸ istikrarÄ±nÄ±z çok güzel" ifadesini kullandÄ±.

KOMUTAN 5'TE 5 YAPTI

Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Çolak da yaptÄ±ÄŸÄ± 5 atÄ±ÅŸla hedefi tam isabetle vurdu.