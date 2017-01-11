Reina saldÄ±rganÄ± Ä°stanbul'da metroda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ iddiasÄ±

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair iddia nedeniyle metro istasyonunda hareketli saatler yaÅŸandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi BeÅŸiktaÅŸ Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kiÅŸiyi öldüren saldÄ±rganÄ±n BaÄŸcÄ±lar'da metro istasyonunda görüldüÄŸü ihbarÄ± polisi alarma geçirdi. Metro istasyonu kapatÄ±lÄ±rken, özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Ortaköy saldÄ±rganÄ±nÄ± BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± Metro Ä°stasyonu'nda görüldüÄŸü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Bölgeye çok sayÄ±da polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boÅŸaltÄ±ldÄ±. Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, ÅŸüpheli ÅŸahsÄ±n bir baÅŸka yöne gitme ihtimaline karÅŸÄ± bölgede geniÅŸ çaplÄ± uygulama baÅŸlattÄ±. Metro istasyonlarÄ±ndaki polis uygulamasÄ± sürüyor.

ATATÜRK HAVALÄ°MANI METROSUNDA ÖNLEM

BaÄŸcÄ±lar KirazlÄ± Metro duraÄŸÄ±nda "Reina SaldÄ±rganÄ±" alarmÄ± verilmesinin ardÄ±ndan metro seferleri durduruldu. Polis, Reina’ya saldÄ±ran teröristin eÅŸgaline benzer bir kiÅŸinin görüldüÄŸü yönündeki ihbar üzerine harekete geçerken Atatürk HavalimanÄ± Metro giriÅŸinde de güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Polis daha önce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slar üzerinde ki aramalarÄ±nÄ± da sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. BazÄ± noktalara da özel Harekat polisleri de metro giriÅŸine konuÅŸlandÄ±.