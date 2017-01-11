15 aylÄ±k YaÄŸmur bebek ÅŸehit babasÄ±na bÃ¶yle veda etti

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay KÄ±vanÃ§ KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cenazesinde duygu dolu anlar yaÅŸadÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, 29 KasÄ±m 2016'da irtibat kesilen ve ÅŸehit olan Piyade Astsubay ÜstçavuÅŸ KÄ±vanç KaÅŸÄ±kçÄ±, memleketi Çanakkale'de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi, Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla alÄ±ndÄ±. Åžehidin naaÅŸÄ±, daha sonra kortej eÅŸliÄŸinde ilk önce Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Astsubay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi Åžehitler Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik, Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet DaniÅŸ, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, Gelibolu 2. Kolordu KomutanÄ± Tümgeneral Ä°zzet Çetingöz, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Necmi Ä°nce, Emniyet Müdürü Celal Sel ile KaÅŸÄ±kçÄ± ailesinin yakÄ±nlarÄ± ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit Astsubay KÄ±vanç KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n eÅŸi Hamiyet KaÅŸÄ±kçÄ±, kucaÄŸÄ±nda 15 aylÄ±k bebeÄŸi YaÄŸmur ile birlikte Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabuta sarÄ±ldÄ±. Çanakkale Müftü Vekili Ä°brahim Sezgin tarafÄ±ndan kÄ±ldÄ±rÄ±lan namazÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi tören mangasÄ±nÄ±n omuzlarÄ±nda top arabasÄ±na kadar taÅŸÄ±ndÄ±.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cenazesi, HastanebayÄ±rÄ± ÅžehitliÄŸi'ne topraÄŸa verildi.