Dev dalgalar restoranÄ± yÄ±ktÄ±

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde meydana gelen olayda dev dalgalar iskelede bulunan restoranÄ± yerle bir etti

Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde etkili olan yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Saatteki hÄ±zÄ± 106 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na nedeniyle oluÅŸan dev dalgalar iskelede bulunan bir restoranÄ± yerle bir etti.Ä°lçede 3 gündür ara ara etkisini sürdüren yaÄŸÄ±ÅŸ ve dün akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan fÄ±rtÄ±na yaÅŸamÄ± adeta felç etti. Saatteki hÄ±zÄ± 106 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na nedeniyle cadde ve sokaklardaki aÄŸaçlar devrilme tehlikesi geçirdi. Alanya Ä°skelesinde boyu 6 metreye ulaÅŸan dalgalar nedeniyle RÄ±htÄ±m Restoran'da büyük hasar meydana geldi.

Ä°ÅŸletmenin büyük bir bölümünün kullanÄ±lmaz hale geldiÄŸini belirten RÄ±htÄ±m Restoran Ä°ÅŸletme Müdürü Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dalgalarÄ±n restorana gece saat 03.30 sÄ±ralarÄ±nda gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"RESTORANIMIZDA ÅžUAN ELLE TUTULACAK BÄ°R ÅžEY KALMADI"

FÄ±rtÄ±nadan dolayÄ± çÄ±kan dalgalarÄ±n ÅŸiddetlenmesiyle iÅŸletmenin sular altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°ÅŸletmenin tüm camlarÄ±nÄ±, barÄ±nÄ±, sandalye ile masalarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±rdÄ± ve döktü, bir kÄ±smÄ±nÄ± da denize aldÄ±. Biz de bu olaylar olurken buradaydÄ±k fakat dalgalardan dolayÄ± hiçbir müdahale edemedik. Dalgalar aniden geldiÄŸi için hiçbir ÅŸey yapamadÄ±k. Sadece uzaklaÅŸtÄ±k çünkü dalgalar restorana vurduÄŸunda üzerinden aÅŸarak diÄŸer tarafa geçiyordu. RestoranÄ±mÄ±zda ÅŸuan elle tutulacak bir ÅŸey kalmadÄ±. Ä°ÅŸletmemizin sadece mutfak kÄ±smÄ± zarar görmedi. Geriye kalan tüm restoran zarar görmüÅŸ durumda. ZararÄ±mÄ±zÄ± ÅŸuan bilemiyoruz" dedi.

Ä°lçede bugün öÄŸle saatlerinde ise güneÅŸ açtÄ±. Alanya Meteoroloji Ä°stasyon MüdürlüÄŸü yetkilileri, güneÅŸli havanÄ±n yerini yaÄŸÄ±ÅŸa bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.