BaskÄ±n yapÄ±lan evden cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'da bir eve yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda 1 tabanca, 1 av tÃ¼feÄŸi ve bu silahlara ait mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca ÇÄ±nar Ä°lçesi AlancÄ±k Köyü'nde elde edilen duyumun ardÄ±ndan silah ve mühimmat bulundurduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸüpheli kiÅŸilere ait ev ve eklentilerinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 5 aynÄ± noktada yapÄ±lan arama faaliyetine, Jandarma komando timleri, jandarma ekipleri ile bomba arama köpeÄŸi 'Alaz'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, "2 adet G-1 piyade tüfeÄŸi, 2 adet G-1 piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 39 adet G-1 piyade tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 1 adet 9 mm. Beretta marka tabanca, 1 adet tabanca ÅŸarjörü, 16 adet 9 mm tabanca fiÅŸeÄŸi, 1 adet ruhsatsÄ±z av tüfeÄŸi, 163 adet 7.62 mm boÅŸ kovan ele geçirilmiÅŸtir. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± ile ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulmuÅŸ olup olay ile ilgili adli iÅŸlemlere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.