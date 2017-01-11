Halepâ€™ten getirilen yaralÄ±lar baÅŸkentte tedavi ediliyor

Halep'te yaralanan 6 kiÅŸi Ankara PolatlÄ± Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

Halep'ten getirilen 6 yaralÄ± Ankara'ya getirilerek, PolatlÄ± Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Halep'teki saldÄ±rÄ±larda yaralanan 6 kiÅŸi, Ankara'ya getirilerek PolatlÄ± Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. PolatlÄ± KaymakamÄ± Mahmut Nedim Tunçer gelen yaralÄ±larÄ± ziyaret ederek geçmiÅŸ olsun temennilerinde bulundu. Tunçer ayrÄ±ca yaralÄ±larÄ±n son durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldÄ±.

PolatlÄ± Devlet Hastanesi BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahattin Bitik, yaralÄ±larla birlikte refakatçilerinin de geldiÄŸini ve aile bütünlüÄŸü bozulmadan misafir edildiklerini belirterek, "Åžu ana kadar 6 yaralÄ± geldi. Hastanemize gelen yaralÄ±lar bombalama sonucunda vücutlarÄ±nda yanÄ±k vakasÄ± olan hastalar hastanemize nakil edilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

PolatlÄ± KaymakamÄ± Mahmut Nedim Tunçer ziyaret sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bizim hekimlerimiz, hastanelerimiz, her organÄ±mÄ±zla Halep'li hastalara, yaÅŸlÄ±lara ve çocuklara gerekli ilgiyi göstereceÄŸiz. Ülkemizdeki hekimlerinin ellerinden inÅŸallah ÅŸifa bulacaklar" deÄŸerlendirmelerinde bulundu.