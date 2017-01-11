RÃ¼zgar Ã‡etin 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

Polis memuru Ä°smet Fatih AlagÃ¶z'Ã¼n ÅŸehit olmasÄ±na neden olan RÃ¼zgar Ã‡etin 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±

Trafik kazasÄ±nda bir polis memurunun ÅŸehit olmasÄ±na, birinin de yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu için yargÄ±lanan yönetmen Sinan Çetin'in oÄŸlu Rüzgar Çetin, "bilinçli taksirle bir kiÅŸinin ölümüne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suçundan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde yapÄ±lan ilk duruÅŸmaya, sanÄ±k Rüzgar Çetin ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Davaya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± açÄ±klayan 19. Ceza Dairesi, Çetin'i "bilinçli taksirle bir kiÅŸinin ölümüne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suçundan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.Çetin hakkÄ±nda konulan adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar veren Ceza Dairesi, Çetin'in ehliyetine de 2 yÄ±l süreyle el konulmasÄ±na hükmetti.

NE ANLAMA GELÄ°YOR? KARAR KESÄ°NLEÅžÄ°RSE 1 YIL HAPÄ°S

Peki bu geliÅŸme ne anlama geliyor? Av. Alper SarÄ±ca hurriyet.com.tr'ye yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede "Rüzgar Çetin, hükümetin son çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± KHK'dan yararlanÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla almÄ±ÅŸ olduÄŸu cezanÄ±n yarÄ±sÄ± infaz edilecektir. KoÅŸullu salÄ±verilme tarihine iki yÄ±l kala denetimli serbestlik kapsamÄ±nda tahliye olabileceÄŸinden, 45 aydan 24 ayÄ± düÅŸürdüÄŸümüzde geriye 21 ay kalÄ±r.Çetin'in yattÄ±ÄŸÄ± 9 aylÄ±k hapis cezasÄ± indirilir. Sonuç olarak fiilen bir yÄ±l daha cezaevinde geçirmesi gerekir. Cezaevinden tahliye olduktan sonra da imza atma, kamu hizmetinde bulunma ve ayrÄ±ca denetimli serbestlik bürosunun öngördüÄŸü programlara katÄ±lma yükümlülüÄŸü olacaktÄ±r" dedi.Rüzgar Çetin'e verilen hapis cezasÄ± 5 yÄ±lÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± için istinaf mahkemesi kararÄ± temyiz edilebilir.