Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da terÃ¶r baÄŸlantÄ±sÄ± var mÄ±

Gaziantep ValiliÄŸi Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da terÃ¶r baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Valilik ayrÄ±ca olayla ilgili olarak üç kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle;

"Ä°limizde 10 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸümüze yönelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± olayÄ±na iliÅŸkin elde edilen veriler BasÄ±n AçÄ±klamasÄ± ile kamuoyuna duyurulmuÅŸtur.

Menfur saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Emniyet MüdürlüÄŸümüz birimlerince yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda;

1- Görevli Polis MemurlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan etkisiz hale getirilen saldÄ±rganÄ±n (M.K) adlÄ± ÅŸahÄ±s olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.

2- Olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen (3) kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

3- Åžu ana kadar yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda olayÄ±n terör baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

KurtulmuÅŸ 'Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±ya benziyor' demiÅŸti

Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü'nün polis kontrol noktasÄ±na saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸ ve valilik çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada saldÄ±rganÄ±n öldürüldüÄŸünü, bir polisin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ ise Gaziantep'teki olayÄ±n Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±ya benzer olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

KurtulmuÅŸ, "Teröristin etkisiz hale getirilmesi, bir teröristin de olay yerinden kaçtÄ±ÄŸÄ± yönünde bilgiler var. Onun da yakalanmasÄ± için çemberin daraldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor, ümit ederim o ikinci kiÅŸinin de bir an evvel yakalanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olur" demiÅŸ ve sözlerini ÅŸöyle sürdürmüÅŸtü:

"Bu ÅŸunu gösteriyor; Türkiye'de terör örgütleri DAEÅž, PKK ve FETÖ arasÄ±nda bir fark kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. BunlarÄ±n hepsi tabiri caizse aynÄ± ofisin ÅŸubeleri gibi çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Birbirlerine karÅŸÄ± desteklerini sunuyorlar. Amaç Türkiye'nin birliÄŸini, beraberliÄŸini bozup kaos ortamÄ± oluÅŸturmaktÄ±r"