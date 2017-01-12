MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda savcÄ± Enis BerberoÄŸlu'nun mÃ¼ebbet hapsini istiyor

MÄ°T TIRâ€™larÄ± davasÄ±nda savcÄ± MÄ°T tÄ±rlarÄ± davasÄ±nda â€œGizli belgeleri casusluk maksadÄ±yla aÃ§Ä±klamakâ€™ suÃ§undan Enis BerberoÄŸlu iÃ§in mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep etti

MÄ°T TIR’larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin görüntü ve haberlerin yayÄ±nlanmasÄ±yla ilgili Cumhuriyet gazetesinin eski YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, savcÄ± Mehmet YeÅŸilkaya mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki duruÅŸmada sanÄ±klardan Gül ile BerberoÄŸlu hazÄ±r bulundu, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olan Dündar duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

‘HÄ°ÇBÄ°R KAMU YARARI YOK’

DuruÅŸmada görüÅŸünü açÄ±klayan savcÄ± Mehmet YeÅŸilkaya özetle ÅŸöyle dedi: “Dündar ve Gül’ün hiçbir kamu yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde Adana Ceyhan ve Hatay KÄ±rÄ±khan ilçesinde adli soruÅŸturma yürütülüyormuÅŸ görüntüsü altÄ±nda yapÄ±lan operasyon ve iÅŸlemlere iliÅŸkin yayÄ±n yaparak görüntüleri ifÅŸa etmekteki amaçlarÄ±nÄ±n Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yÄ±pratarak görev yapamaz hale getirmek olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” SavcÄ± YeÅŸilkaya, mütalaasÄ±nda ÅŸu deÄŸerlendirmeye de yer verdi: “Dündar ve BerberoÄŸlu’nun 27.05.2015’te GSM hattÄ± ile 21 saniye görüÅŸtükleri, BerberoÄŸlu’nun hattÄ±ndan Büyükdere Caddesi ...... adresinden sinyal alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu görüÅŸmenin ardÄ±ndan Dündar ve BerberoÄŸlu’nun yüz yüze görüÅŸtükleri, görüntüleri içeren flashdiski BerberoÄŸlu’nun sanÄ±k Can Dündar’a teslim ettiÄŸi....”

ÜYE OLMAMAKLA BÄ°RLÄ°KTE YARDIM

SavcÄ± YeÅŸilkaya mütalaada, sanÄ±klar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis BerberoÄŸlu için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek’ suçundan 7.5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep etti. SavcÄ±, BerberoÄŸlu hakkÄ±nda ayrÄ±ca ‘Devletin güvenliÄŸi veya iç dÄ±ÅŸ siyasal yararlar bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibari ile gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadÄ± ile açÄ±klayÄ±p yayÄ±nlamak’tan müebbet hapis cezasÄ± da istedi.

‘OKUMAYA TENEZZÜL ETMEDÄ°M’

CHP milletvekili Enis BerberoÄŸlu, duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±na tepki göstererek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ben bir gözlemci olarak baÅŸladÄ±m bu sürece, sanÄ±k olarak Erdem Gül’le, Can Dündar’la beraber yargÄ±lanÄ±yoruz. Ä°lk duruÅŸmayla ikinci duruÅŸmam arasÄ±ndaki 55 gün içinde, üç kiÅŸilik mahkeme heyetinin tamamÄ± deÄŸiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla sabah geldiÄŸimde savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±nÄ± okumaya tenezzül dahi etmedim. Bu mahkeme heyetinden zaten baÅŸka bir ÅŸey beklemenin bir alemi yoktur. Bir ince detay var. Meclis’e gönderilen fezlekeyle ÅŸu anda yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±m madde deÄŸiÅŸti. Zaten yapÄ±lmak istenenin bu olduÄŸunun farkÄ±nda oldum. Ä°ki duruÅŸma arasÄ±na bir mahkeme heyetinin tamamÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip kendi çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tanÄ±ÄŸÄ± dinlemeye gerek duymadan, savunmanÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargÄ±lamak üzere mütalaa yazan hukuk sistemine dünyanÄ±n neresinde ne denir? Sizin taktirlerinize bÄ±rakÄ±yorum.”