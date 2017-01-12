Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/01/2017 06:49

Reina saldÄ±rganÄ± o ilde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ

market

Bursa'nÄ±n Ä°znik ilÃ§esinde bulunan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair iddia Ã¼zerine polis ekipleri olay yerine gitti

Ä°stanbul'un ünlü eÄŸlence mekanÄ± Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 65 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± katliamÄ± gerçekleÅŸtiren terörist Abdulgadir Masharipov'un Bursa'nÄ±n Ä°znik Ä°lçesi Atatürk Caddesi'nde görüldüÄŸü ihbarÄ±, Ä°znik Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerini harekete geçirdi. Ä°hbarcÄ±nÄ±n bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde terörist Masharipov'a benzeyen birini gördüÄŸünü söylemesi üzerine ekipler zanlÄ±nÄ±n görüldüÄŸü alÄ±ÅŸveriÅŸ marketine giderek, güvenlik kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledi. KayÄ±tlarda Reina saldÄ±rganÄ± teröriste benzeyen kiÅŸiye rastlanÄ±lmazken, polis ekipleri ilçede tedbirini artÄ±rdÄ±.

 
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