Polise yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan terÃ¶rist tutuklandÄ±

Batman'daki bir evde yapÄ±lan arama sonucunda polis ekiplerine karÅŸÄ± kullanÄ±lacak silahlar ele geÃ§irildi. Ev sahibi Suriye uyruklu ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±

Batman ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince, Ä°luh Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu silahlarÄ±n bulunduÄŸu ve bu silahlarÄ±n kontrol amaçlÄ± mahalleye gelen polis ekiplerine karÅŸÄ± kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair alÄ±nan ihbar üzerine, Suriye uyruklu ÅŸahsÄ±n evine operasyon düzenlendi.Evde yapÄ±lan aramada 1 kalaÅŸnikof tüfeÄŸi ve bu silaha ait 2 ÅŸarjör ve mermiler, 2 av tüfeÄŸiyle 2 bin 500 kilogram uyuÅŸturucu ele geçirildi.Ekiplerce gözaltÄ±na alÄ±nan Suriye uyruklu ÅŸahÄ±s, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklandÄ±.