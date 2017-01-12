MEB'den Ã¶ÄŸrencileri ilgilendiren telafi ders kararÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), baÅŸta Ä°stanbul olmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™nin birÃ§ok ilinde kar nedeniyle eÄŸitime verilen arada programÄ±nÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti

Habertürk'te yer alan habere göre, OrtaöÄŸretim Genel MüdürlüÄŸü’nün illere gönderdiÄŸi yazÄ±da, eÄŸitime ara verilen okullarda telafilerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

YazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “EÄŸitim-öÄŸretimin gerçekleÅŸtirilemediÄŸi eÄŸitim kurumlarÄ±mÄ±z ile yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen, milli sporcu olan, hastalÄ±k gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öÄŸrencilerin yapÄ±lamayan eÄŸitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alÄ±narak eksiklikler giderilecek.

Hafta içi ders saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda hafta sonlarÄ± ya da yarÄ±yÄ±l tatilinde telafi eÄŸitimi gerçekleÅŸtirilecektir...”