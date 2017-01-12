Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/01/2017 09:00

ÃœÃ§ ÅŸartÄ± uygulayan yabancÄ±ya TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilecek

tÃ¼rkiye vatandaÅŸlÄ±k

Resmi Gazetede yayÄ±nlanan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re Ã¼Ã§ ÅŸartÄ± yerine getiren kiÅŸiler TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olabilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kanunu uygulama yönetmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yapan yönetmeliÄŸe göre;

- En az 1 milyon dolar tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ± üç yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhiyle satÄ±n alan,

- En az 2 milyon dolar tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± yapan

- En az 3 milyon dolar tutarÄ±nda mevduatÄ± üç yÄ±l tutma ÅŸartÄ±yla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarÄ±nÄ± üç yÄ±l tutmak ÅŸartÄ±yla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yabancÄ±lara Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilecek. 

DeÄŸiÅŸiklikle, en az 100 kiÅŸilik istihdam oluÅŸturduÄŸu belgelenen yabancÄ±larÄ±n da Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almaya hak kazanacaÄŸÄ± hüküm altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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