Darbeci askerlerin eÅŸleri de tutuklandÄ±

2010 yÄ±lÄ± KPSSâ€™deki kopya iddialarÄ± Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada darbe giriÅŸiminde bÃ¼yÃ¼k rol oynayan 105 asker eÅŸine yÃ¶nelik olarak savcÄ±lÄ±k, 83 ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±nÄ± istedi

Hâkim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden 80’i, “kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n zararÄ±na dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k”, “örgütlü sahtecilik” ve “terör örgütü üyesi olma” suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±, 3’ü de adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. HazÄ±rlanan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüpheliler arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a yönelik suikast için Marmaris’e giden ekibin içinde yer alan YüzbaÅŸÄ± Haldun Gülmez ile YüzbaÅŸÄ± BahadÄ±r Sagun’un eÅŸleri de bulunduÄŸu belirtildi.

‘KOCALARI DARBECÄ°’

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Yücel Erkman, 5 Ocak’ta 105 subay eÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± aldÄ±rmÄ±ÅŸ ve 84 ÅŸüpheliye ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüpheliler, sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dün adliyeye sevk edildi. SavcÄ± Erkman, itirafçÄ± olan 1 ÅŸüpheliyi serbest bÄ±rakÄ±rken, 83 ÅŸüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza HâkimliÄŸi’ne sevk etti. Sevk yazÄ±sÄ±nda ÅŸüphelilerle ilgili kuvvetli deliller bulunduÄŸu belirtilerek, ÅŸöyle denildi: “Åžüphelilerin eÅŸleri TSK bünyesinde görev yapmakta iken 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± haklarÄ±nda tutuklama ve diÄŸer iÅŸlemler yapÄ±lan kiÅŸilerdir. Åžüphelilerin ve darbe giriÅŸiminde yer alan eÅŸlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n MASAK raporuna göre para transferleri, Bank Asya Kurtarma Operasyonu döneminde para artÄ±ÅŸÄ±, FETÖ üyelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock isimli gizli haberleÅŸme programÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±, FETÖ tepe yönetimi ile irtibatlÄ± olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

EÅŸleri KPSS ÅŸüphelisi olan ve FETÖ ile irtibatlarÄ± tespit edilen asker eÅŸlerinin tüm listesi asker eÅŸleri hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± özellikle YAÅž’ta deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden önce Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmiÅŸtir. Gönderilen bu listede yer alan KPSS ÅŸüphelisi Reyhan Abra’nÄ±n kocasÄ± BinbaÅŸÄ± Sadullah Abra’nÄ±n Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü’nü bombalayan pilot olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Åžüphelilerin kaçma, delilleri yok etme, tanÄ±k, maÄŸdur ve baÅŸkalarÄ± üzerinde baskÄ± yapÄ±lmasÄ± giriÅŸiminde bulunmasÄ± hususlarÄ±nda kuvvetleri ÅŸüphenin oluÅŸmasÄ± nedeniyle ayrÄ± ayrÄ± tutuklanmalarÄ±na karar verilmesi talep olunur.” SoruÅŸturma dosyasÄ±nda Kevser Tümer, Kübra Sagun, Kübra Gülmez’in sÄ±nava girerek 100 ve üzeri net yapan ÅŸüphelilerin eÅŸleriyle para iliÅŸkisini gösteren, grafiklerde yer aldÄ±.

BAZI EÅžLER HÂLÂ GÖREVDEYDÄ°

5 Ocak 2017’de yapÄ±lan operasyonda Kübra Gülmez ile Kübra Sagun’un halen devlet öÄŸretmeni olarak görev yaptÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Gülmez ve Sagun’un bu tarihe kadar maaÅŸ aldÄ±klarÄ± vurgulandÄ±. Sagun’un FETÖ tepe yönetiminde olan ve örgütün mollasÄ± olan Hamdullah Bayram Öztürk ile HTS irtibatÄ±nÄ±n olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.