Melih GÃ¶kÃ§ek GÃ¼le gÃ¼le Cumhuriyet twitine ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

ï»¿Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, kendi Twitter hesabÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen "gÃ¼le gÃ¼le Cumhuriyet, gÃ¼le gÃ¼le CeHaPe" twitini kendisinin atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve montaj olduÄŸunu belirtti.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, bu sabah saat 02.01'de kendi Twitter hesabÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen "Yeni Anayasa ezici çoÄŸunlukla kabul ediliyor, baÅŸkanlÄ±k geliyor güle güle Cumhuriyet, güle güle CeHaPe" yazÄ±lÄ± mesajla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Gökçek, söz konusu mesajÄ±n montaj olduÄŸunu belirtti.

"BÖYLE BÄ°R TWEET ATMADIM"

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada Melih Gökçek'in sözlerine yer verildi. Buna göre Gökçek, "Twitter'da bu mesajÄ± bazÄ± ÅŸerefsizler dolaÅŸtÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Ben böyle bir tweet atmadÄ±m. Montaj bir tweet. AlçaklÄ±k para ile deÄŸil' dedi.

"MESAJI Ä°LK ATAN KÄ°ÅžÄ°YÄ° ARAÅžTIRIYORUM"

Gökçek, mesajÄ± ilk yayÄ±nlayan kiÅŸiyi kendisinin de araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak konuya iliÅŸkin bilgisi olanlarÄ±n da mutlaka bildirmesini istediÄŸini kaydederek, "Bizim Cumhuriyet'le sorunumuz olmaz. CHP'yi sevmem ama yok olmasÄ±nÄ± istemem. Ama Ä±slah olmasÄ±nÄ± isterim. Bu tip provokasyonlara karnÄ±mÄ±z tok. Yapan ve bu ikaza raÄŸmen yayanlar ÅŸerefsizdir" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Gökçek, "AyrÄ±ca bu tweet'i bilerek yayanlar hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±mÄ± ve tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±mÄ± ihtaren bildiririm" sözleriyle mesajÄ±nÄ± tamamladÄ±.