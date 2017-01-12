DiyarbakÄ±r Lice'de 13 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Lice'nin 13 kÃ¶yÃ¼nde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saat 05.00'ten itibaren ilan edildi.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Lice ve Hani ilçesinin mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenleneceÄŸini açÄ±kladÄ±.

'SABAH 05.00'DAN GEÇERLÄ° OLACAK'

Valilik açÄ±klamasÄ±nda ÅŸöyle denildi:"Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde (Lice Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; Birlik Köyü, Åženlik Köyü, Erginköy Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Daralan Köyü ve Duruköy Köyü, Hani Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; Kaledibi Köyü, YukarÄ±turalÄ± Köyü, Topçular Köyü, Akçayurt Köyü, Uzunlar Köyü ve Kalaba Köyü) 12 Ocak 2017 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaktÄ±r. Söz konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r."

HAKKARÄ°'DE OPERASYON DEVAM EDÄ°YOR

Hakkari ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar ise devam ediyor. Hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n çok aÄŸÄ±r olduÄŸu bölgede, operasyonlar belli aralÄ±klarla arama-tarama faaliyetleri ÅŸeklinde de icra ediliyor. Teknolojinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlardan da faydalanÄ±lan faaliyetlerde, teröristler tarafÄ±ndan araziye, daha sonra kullanÄ±lmak üzere saklanmÄ±ÅŸ olan silah ve mühimmatlar ele geçiriliyor.

ÇOK SAYIDA MÜHÄ°MMAT ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre; Hakkari 3. Piyade Tümeni 7. Hudut AlayÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ± kuruluÅŸundaki DaÄŸlÄ±ca Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, istihbarata dayalÄ± icra edilen keÅŸif ve devriye faaliyetleri sonucunda, DaÄŸlÄ±ca BazÄ± Deresi bölgesinde kayalarÄ±n arasÄ±na saklanmÄ±ÅŸ halde 6 adet RPG-7 mühimmatÄ± ve 6 sevk fiÅŸeÄŸi ile 636 Biksi MakinalÄ± Tüfek mühimmatÄ± bulundu.