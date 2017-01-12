Van GÃ¶lÃ¼nde batÄ±k Rus gemisi bulundu

Van GÃ¶lÃ¼ Su AltÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan Van GÃ¶lÃ¼nde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda batÄ±k Rus gemisi bulundu

Van Gölü Su AltÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi (VANSAD), Van Gölü'nde yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalar neticesinde ‘Akdamar Åžilebi' isimli batÄ±k Rus gemisine ulaÅŸtÄ±.

Konuyla ilgili bir açÄ±klamada bulunan SualtÄ± Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü etrafÄ±nda hüküm süren her uygarlÄ±ÄŸÄ±n, yaÅŸanan her olayÄ±n gölde bir delil iÅŸaret bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Van Gölü'nün gizemli su altÄ± dünyasÄ±nÄ± keÅŸfetmek için de gölün farklÄ± noktalarÄ±nda dalÄ±ÅŸlar gerçekleÅŸtirdiklerini söyledi. Her bulguyu itinayla Van Gölü Su AltÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi (VANSAD) ile birlikte deÄŸerlendirip, neler yapÄ±labileceÄŸi konusunda deÄŸiÅŸik projeler geliÅŸtirdiklerini ifade eden Ceylan, "YaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bizi gerçekten çok heyecanlandÄ±ran ve sonunda mutlu sona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Rus gemisi Akdamar Åžilebi'ne ulaÅŸtÄ±k" dedi.

Van Gölü'nde RuslarÄ±n gemilerinin olduÄŸu bilgisine ilk kez 1968 yÄ±lÄ±nda Mustafa AteÅŸman tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ‘Tatvan'Ä±n BeÅŸeri CoÄŸrafya Etüdü' isimli eserinde rastladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ceylan, "Bu eserde, 1. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bölgeyi iÅŸgal eden RuslarÄ±n gölde bulunan iskeleler arasÄ±nda taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k yapmak amacÄ±yla Van Gölü'nde 3 adet tekne yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bölgeyi terk ettiklerinde gölde Ruslardan kalma üç adet tekne olduÄŸu belirtilmiÅŸtir. Yine aynÄ± eserde bu gemilerden birisinin yanarak tamamen kül olduÄŸunu, bir diÄŸerinin zaman içerisinde çürüyüp gittiÄŸini, üçüncü geminin ise isminin "Akdamar Åžilebi" olduÄŸunu, 200 tona kadar yük taÅŸÄ±yabildiÄŸini ve ReÅŸadiye açÄ±klarÄ±nda battÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedilmektedir. Bunun yanÄ±nda yine keÅŸif çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z esnasÄ±nda Adilcevaz'da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve babasÄ± da eski bir tekne ustasÄ± olan dalgÄ±ç Cumali Birol, bizlere babasÄ±nÄ±n Van Gölü'nde Ruslardan kalma bir tekneden bahsettiÄŸini ve ölmeden önce teknenin yerini kendisine gösterdiÄŸini anlattÄ±. Bölgede yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±llÄ±k arama faaliyeti sonrasÄ±nda geminin yerini tespit ettik. Fakat suyun altÄ±na inip geminin durumunu tam olarak belirlemeden, fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekmeden ve bulduÄŸumuz geminin geçmiÅŸ kayÄ±tlarda bahsedilen Rus gemisi olduÄŸuna emin olmadan bu duyuruyu yapmak istemedik. Son olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dalÄ±ÅŸlar sonucunda geminin geçmiÅŸ kayÄ±tlarda bahsedilen batan Rus gemisi olduÄŸunu belirledik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"1915'LÄ° YILLARDA YAPILMIÅž"

BatÄ±k Rus gemisinin, 1915'li yÄ±llarda yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n bozulmadan günümüze kadar gelmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ceylan, "KÄ±yÄ±dan 30 metre açÄ±kta yer alan geminin direÄŸi 6-7 metrelerde, dibi ise 23 metrelerdedir. Gemi ilk önce Ruslar tarafÄ±ndan ErciÅŸ yolu üzerinde geçmiÅŸteki adÄ± Arnis bugünkü ismiyle ise Alpaslan olarak bildiÄŸimiz bölgedeki tersanede yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gölde taÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta kullanÄ±lan tekne, bölgedeki Rus iÅŸgalinin sona ermesiyle, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun eline geçmiÅŸ ve daha sonra Cumhuriyetin ilanÄ± ile Türkiye Cumhuriyeti'ne geçerek battÄ±ÄŸÄ± tarih olan 1958 tarihine kadar kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verdi.

"Akdamar Åžilebi, üç devri yaÅŸamÄ±ÅŸ bir gemidir"

YapÄ±lan keÅŸif sonrasÄ±nda Van Gölü'nün sakladÄ±ÄŸÄ± bir gizemin daha üzerindeki sÄ±r perdesini kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Ceylan, "Akdamar Åžilebi; Ruslar, OsmanlÄ± ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere üç devri görmüÅŸ, o dönemde yaÅŸanan olaylara ÅŸahitlik yapmÄ±ÅŸ bir gemidir. Bu batÄ±k, Van Gölü'nde 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir saklÄ± kalan batÄ±klardan birinin ilk kez keÅŸif edilmesi anlamÄ±nda büyük önem taÅŸÄ±makta ve yeni keÅŸifler için bir öncü olacaÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±z. Çünkü bölgenin yakÄ±n yüz yÄ±lÄ± üzerinde araÅŸtÄ±rmalar yapan Justin McCarthy son kitabÄ±nda 1900'lü yÄ±llarda Van Göl'ünde çalÄ±ÅŸan yüzü aÅŸkÄ±n gemiden bahsetmektedir. Bu nedenle bizler Van Gölü'nde yeri bilinmeyen ve gün yüzüne çÄ±karÄ±lmayÄ± bekleyen birçok batÄ±k olduÄŸunu düÅŸünüyoruz" dedi.

"ÇALIÅžMALARIMIZIN TEMEL GAYESÄ° VAN GÖLÜ'NÜ VE SAHÄ°P OLDUÄžU ZENGÄ°NLÄ°KLERÄ° TANITMAKTIR"

Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip büyük bir ekosistem olduÄŸunu vurgulayan Ceylan ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Van Gölü'nde bir batÄ±k bulmak, samanlÄ±kta iÄŸne aramak gibi. Fakat ileriye yönelik yeni buluÅŸlarÄ±mÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyoruz. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bu keÅŸif ve bundan önceki çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n temel gayesi, Van Gölü'nü ve sahip olduÄŸu zenginlikleri tanÄ±tmaktÄ±r. BaÅŸta belirttiÄŸimiz gibi Van Gölü'nün bizler için çok özel bir yeri var ve arzu ediyoruz ki Van Gölü'nü, ülkemizin en çok dalÄ±ÅŸ yapÄ±lan noktalarÄ±ndan biri haline getirelim. Van Gölü'nün ekonomiye katkÄ±sÄ± yalnÄ±zca balÄ±kçÄ±lÄ±k ile deÄŸil, dalÄ±ÅŸ turizminin geliÅŸmesi ile de olsun."

Bugüne kadar yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalar ile Van Gölü'nü ulusal ve uluslararasÄ± arenada iyi bir ÅŸekilde tanÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ceylan, bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gönüllük esasÄ±na dayanarak yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bu iÅŸlerin yalnÄ±zca Van'daki bir sivil toplum kuruluÅŸu olan VANSAD'Ä±n çabalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Van ValiliÄŸi baÅŸta olmak üzere Van Ä°l Kültür Turizm MüdürlüÄŸü'nün de katkÄ±larÄ± ile devam etmesini istediklerini aktaran Ceylan, "Bizler her zaman Van'Ä±n yararÄ±na olacak her türlü iÅŸbirliÄŸine hazÄ±rÄ±z. Bu gün nasÄ±l ki Ä°nci kefali Van'Ä±n bir markasÄ± haline gelmiÅŸ ise Van Gölü'ndeki her bir buluÅŸ, Van'Ä± dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸarÄ±yla temsil edecek potansiyele sahiptir. Bu amaçla VANSAD ile ileriye yönelik yeni projelerimiz var. Bu noktada ReÅŸadiye'de yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz batÄ±k gemi keÅŸfi ile yukarÄ±da belitmiÅŸ olduÄŸumuz hedeflerimize bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyoruz. Van ve ülkemiz adÄ±na mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

AraÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±, DalgÄ±ç Mehmet Fatih Çelikel, TSSF Yönetim Kurulu üyesi ve DESSAT BaÅŸkanÄ± Murat Kulakaç, Gazeteci ve SualtÄ± FotoÄŸrafçÄ±sÄ± Mehtap AkbaÅŸ Çiftci, Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi ÖÄŸretim ElemanÄ± / AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Dr. Mustafa AkkuÅŸ ve tecrübeli dalgÄ±çlar Serkan Ok ve Cumali Birol tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r sürdürülmekteydi. KeÅŸif dalÄ±ÅŸÄ± ise SualtÄ± Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan liderliÄŸinde Mehmet Fatih Çelikel, Cumali Birol ve Serkan Ok tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi.