Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 12 Ocak 2017

YaklaÅŸÄ±k 1 haftadÄ±r ÅŸiddetli soÄŸuk ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisi altÄ±nda kalan TÃ¼rkiye genelinde havalar Ä±sÄ±nacak mÄ±? Hafta sonu havalar nasÄ±l olacak? Detaylar haberimizde

Meteorolojiden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Yurt genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, GümüÅŸhane, Malatya, AdÄ±yaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± Ege, BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Akdeniz, Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile AdÄ±yaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yaÄŸmur, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile Kütahya, BalÄ±kesir ve MuÄŸla çevrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RüzgarÄ±n; batÄ± kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/sa), Ä°ç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte bu sabah saatlerinde doÄŸu kesimlerde, gece saatlerinde batÄ± bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli ve kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-70 km/sa), Ä°ç Anadolu'da kuvvetlice (30-50km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, yüksek kesimlerinin sabah yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sabah saatlerinde Anadolu YakasÄ±nda kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 6

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yaÄŸmurlu 12

Bursa: Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmur, yüksek kesimlerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sabah saatlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 11

Adana: Çok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

Samsun: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra yaÄŸmurlu 11

Trabzon: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yaÄŸmurlu 16

Erzurum: ParçalÄ± bulutlu -1

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± bulutlu 10