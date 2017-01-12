Ahmet DavutoÄŸlu'ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren pilot hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren TÃ¼rk pilotun FETÃ– Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili TBMM AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'na 71 sayfalÄ±k bilgi verdi.MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä±n ifadeye çaÄŸrÄ±lmasÄ±yla FETÖ'yle ilgili kanaatinin somut ÅŸüpheye dönüÅŸtüÄŸünü vurgulayan DavutoÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Bu olay, o döneme kadar daha çok dini cemaat ve sivil toplum hareketi olma nitelikleriyle öne çÄ±kan bu yapÄ±nÄ±n gerçek niteliÄŸi ve hedefleri konusundaki soru iÅŸaretlerini pekiÅŸtirdi."

"RUS UÇAÄžINI DÜÅžÜREN PÄ°LOT FETÖ ÜYESÄ° DEÄžÄ°L"

Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesiyle ilgili de deÄŸerlendirmelerde bulunan DavutoÄŸlu, uçaÄŸÄ± düÅŸüren pilotun FETÖ üyesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini dile getirdi.DavutoÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu: "TalimatÄ±nÄ± verdiÄŸim angajman kurallarÄ± Rusya dahil hiçbir ülkeyi hedef almamÄ±ÅŸtÄ±r, ancak aynÄ± angajman kurallarÄ± hangi ülkeden olursa olsun savaÅŸ ÅŸartlarÄ±ndaki bir ülkeden hava sahamÄ±zÄ± ihlal eden bütün hava araçlarÄ±nÄ± kapsamÄ±ÅŸtÄ±r.Bu olayda uçaÄŸÄ± düÅŸüren pilotun FETÖ/PDY ile irtibatlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususuna gelince, angajman kurallarÄ± konusunda talimat veren bir BaÅŸbakanÄ±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ya da Hava Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n, bu angajman kurallarÄ±nÄ±n hangi askerimiz tarafÄ±ndan nerede ve ne zaman uygulanacaÄŸÄ± konusunu öngörmesi mümkün deÄŸildir. Pilot ya da TSK mensubunun örgüt baÄŸlantÄ±sÄ± varsa tetkik edilmesi gerektiÄŸini söyledim. Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z daha sonraki görüÅŸmemizde pilotun geçmiÅŸini ve iliÅŸkilerini araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve somut bir irtibat tespit edilemediÄŸini bildirmiÅŸtir."