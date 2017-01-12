Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/01/2017 10:57

Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristlere komando tugayÄ±ndan bilgi mi sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±


Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda komando tugayÄ±ndan 4 askerin terÃ¶ristlere bilgi sÄ±zdÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturmada komando tugayÄ±ndan 4 askerin de gözaltÄ±nda olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu askerlerin PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve bilgi sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabilecekleri deÄŸerlendiriliyor.Kayseri'de 17 AralÄ±k'ta çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik düzenlenen bombalÄ± araçlÄ± 14 MehmetçiÄŸin ÅŸehit olmasÄ± ile sonuçlanan bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma tamamlanma aÅŸamasÄ±na geldi.

4'Ü ASKER 23 ÅžÜPHELÄ° MAHKEMEYE SEVK EDÄ°LECEK

AralarÄ±nda teröristlere bilgi sÄ±zdÄ±rdÄ±klarÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 4'ü asker 23 ÅŸüphelinin toplanan kanÄ±tlarla birlikte nöbetçi mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

6 ÅžÜPHELÄ° Ä°FADE SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Zincidere Mahallesi'nde bulunan 1'inci Komando TugayÄ±'ndan çarÅŸÄ± iznine giden sivil kÄ±yafetli, silahsÄ±z komandolara yönelik saldÄ±rÄ± sonrasÄ± 29 ÅŸüpheyi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden 6'sÄ±, alÄ±nan ifadelerinin ardÄ±ndan salÄ±verildi.

4 ASKER PKK'YA BÄ°LGÄ° SIZDIRDI SUÇLAMASI

GözaltÄ±ndaki 23 kiÅŸi çapraz sorguya alÄ±narak, ifadelerine baÅŸvuruldu. Åžüpheliler arasÄ±nda, daha önce PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirtilen gözaltÄ±ndaki 4 askerin de PKK terör örgütünün TAK yapÄ±sÄ±na bilgi sÄ±zdÄ±rdÄ±klarÄ± öne sürüldü.

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