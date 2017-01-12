Halk otobÃ¼sÃ¼nde tecavÃ¼ze uÄŸrayan kadÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet anlarÄ± anlattÄ±

Ankara'da Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nde tecavÃ¼ze uÄŸrayan S., yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kan donduran anlarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ankara'da bir özel halk otobüsünde tecavüze uÄŸrayan S.'nin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Hürriyet'ten AyÅŸe Arman köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±. Arman'Ä±n talihsiz kadÄ±nla yaptÄ±ÄŸÄ± röportajda çarpÄ±cÄ± ifadeler dikkat çekti. Tecavüze uÄŸrayan S. "Herkes, 'Åžükret! Sonun Özgecan gibi olabilirdi!' diyor ama hayatta kaldÄ±ÄŸÄ±ma sevinemiyorum." dedi.Ä°ÅŸte AyÅŸe Arman'Ä±n o çarpÄ±cÄ± röportajÄ±:

Sizce hayatta kalmanÄ±z bir mucize mi?

- KeÅŸke kalmasaydÄ±m! Herkes, "Åžükret! Sonun Özgecan gibi olabilirdi!" diyor ama hayatta olduÄŸuma sevinemiyorum. Çünkü hâlâ onu koruyanlar var. Böyle bir vahÅŸeti ve bir tecavüzcüyü savunanlar var. Bu nasÄ±l bir ÅŸey, anlamak mümkün deÄŸil! Ä°syan etmemek ve delirmemek de...

Siz hep o güzergâhÄ± mÄ± kullanÄ±yorsunuz?

- Evet, son durak o AVM'nin önü. Orada iniyorum 200-300 metre yürüyorum. Çünkü benim oturduÄŸum caddeye araç gitmiyor. O gün de yürüyeyim mi, yürümeyeyim mi diye düÅŸünürken, baktÄ±m bir otobüs duruyor. Hava da çok soÄŸuktu, "O tarafa mÄ± gidiyorsunuz?" dedim. "Evet" dedi. Bindim. BoÅŸ olduÄŸunu bile fark etmedim. Otobüsün içine geçmedim. KapÄ±ya yakÄ±n bir yerde ayakta dikildim. NasÄ±l olsa hemen ineceÄŸim. AracÄ± kullananÄ±n da suratÄ±na bakmadÄ±m...

"ÖLÜM BU, BEN ÖLÜYORUM"

Tedirginlik hissettiniz mi?

- HayÄ±r. Çünkü binerken iki kiÅŸinin indiÄŸini görmüÅŸtüm. Arka tarafa bile bakmadÄ±m, hemen ineceÄŸim ya. Åžoföre de arkam dönüktü. Ä°neceÄŸim noktaya gelince, "Burada inebilir miyim?" dedim. DurmadÄ±. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m. DuymadÄ± zannettim, "Ä°necek var, kapÄ±yÄ± açar mÄ±sÄ±n!" dedim. AçmadÄ± kapÄ±yÄ±. "Ben dönüÅŸte sizi bÄ±rakacaÄŸÄ±m!" dedi. AnlamadÄ±m. Hangi dönüÅŸte, ne dönüÅŸü? "Burada inmek istiyorum!" diye baÄŸÄ±rdÄ±m, "AçsanÄ±za kapÄ±yÄ±!" Ne olduÄŸunu anlamadÄ±m, hâlâ kapÄ±yÄ± açacak diye bekliyorum. Ä°nsan ÅŸoka giriyor. Ä°htimal de vermiyorsunuz. Yüzünü bile görmedim adamÄ±n, çok daha sonra, tecavüz ederken gördüm. Sonra araç birden durdu. KaranlÄ±kta. Arsa gibi bir yerde. Bir okulun yanÄ±ndaki boÅŸ bir araziymiÅŸ. AracÄ± stop etti. Bu sefer endiÅŸelendim. Ama halen kapÄ±yÄ± açacak diye bekliyorum. Birden koÅŸarak üzerime doÄŸru geldi, boÄŸazÄ±ma sarÄ±ldÄ±. Ä°ki eliyle gÄ±rtlaÄŸÄ±mÄ± sÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Daha sÄ±kÄ±, daha sÄ±kÄ±... "Söyle evli misin?" dedi, "Ä°smin ne?" dedi. Ben cevap veremedim, sÄ±kÄ±yor da sÄ±kÄ±yor. O arada da kendimi korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum, onunla mücadele ediyorum. AramÄ±zda bir arbede yaÅŸanÄ±yor...

AklÄ±nÄ±zdan neler geçiyor?

- "Bu adam beni öldürecek!" dedim. "Ölüm bu, ölüyorum ben... Ä°yi de çocuklarÄ±ma ne olacak?" Bütün bunlarÄ± aklÄ±mdan geçirdiÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum. "Bir arsada, karanlÄ±kta, bir otobüsün içinde, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m bir adam öldürüyor beni. Niye? Bilmiyorum. Benim aklÄ±mda bir tek soru: ÇocuklarÄ±ma kim bakacak? Ben neden bu saate kadar çalÄ±ÅŸtÄ±m. Bak, ÅŸu anda ölüyorum. Onlara gelecek saÄŸlamak için öÄŸretmenlik yapÄ±yordum, baÅŸÄ±ma gelene bak... Ölüyorum ÅŸu anda... Daha 37 yaÅŸÄ±ndayÄ±m... Saçma bir ölüm!" Ve tuhaf, kendime kÄ±zdÄ±m... Taksiye binsen olmayacaktÄ±. Ya da yürüsen... Ama bir noktada daha sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için boÄŸazÄ±mÄ±, düÅŸünemez hale geldim. Ellerini itmeye çalÄ±ÅŸÄ±yordum, mücadele ediyordum, edemez oldum. Bir an geliyor senden çok daha güçlü olduÄŸu için bir ÅŸey yapamÄ±yorsun. Zaten o kadar arbede yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± ki aramÄ±zda, aÄŸzÄ±m yüzüm morarmÄ±ÅŸtÄ±, suratÄ±m tÄ±rnak izleri içindeydi, kulaÄŸÄ±mdaki küpeler kopmuÅŸ, kulak deliklerim yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ama ben bunlarÄ± hep sonradan fark edebildim...

"KENDÄ°ME GELDÄ°ÄžÄ°MDE ÜZERÄ°MDEYDÄ°"

Sonra?

- Sonra beynimde sanki bir ÅŸey patladÄ±. Ve ben, idrarÄ±mÄ±n boÅŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. AltÄ±ma yaptÄ±m yani. Sonra bayÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m...

Yere mi düÅŸtünüz sonra?

- Öyle olmasÄ± gerekiyor. HatÄ±rlamÄ±yorum. En son beni boÄŸazladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. Sonra kendime geldiÄŸimde üzerimdeydi, bana tecavüz ediyordu...

- Gözlerimi açÄ±nca, o da ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±! Yüzünü iÅŸte o zaman gördüm. Kendime geldiÄŸimi fark edince, tekrar boÄŸazÄ±ma yapÄ±ÅŸtÄ±. Dedi ki, "Uslu duracak mÄ±sÄ±n, yoksa öldüreyim mi seni?",

"DuracaÄŸÄ±m!" dedim. Ä°nanÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z, kendi sesimi tanÄ±yamÄ±yordum. Sanki ben vücudumun içinde deÄŸilim de dÄ±ÅŸarÄ±dan bir yerden kendimi izliyormuÅŸum gibi, durumu toparlamaya, adamÄ± sakinleÅŸtirip, hayatta kalmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Dedim ki, "Ben n'aptÄ±m size? Niye böyle ÅŸeyler yapÄ±yorsunuz? Sizin anneniz, kardeÅŸiniz, kÄ±zÄ±nÄ±z yok mu?"

SENÄ° TEKRAR GÖREBÄ°LECEK MÄ°YÄ°M?

O ne dedi? Cevap verdi mi?

- HayÄ±r. Sadece "Neden?" deyince, "Sen güzelsin. Dikkatimi çektin, o yüzden..." dedi.

Sonra peki?

- Ben bu arada durmadan dua ediyorum, yalvarÄ±yorum, aklÄ±ma Özgecan cinayeti geliyor...