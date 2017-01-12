Ãœzerinde sahte kimlik taÅŸÄ±yan uzman Ã§avuÅŸun arabasÄ±nda 180 kilo esrar bulundu

Aksaray'da polisin ÅŸÃ¼pheli olarak takibe aldÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n komando uzman Ã§avuÅŸa ait olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Sahte kimlikle yakalanan askerin arabasÄ±ndan 180 kilo esrar maddesi Ã§Ä±ktÄ±.

Aksaray'da polisin ÅŸüphe üzerine durdurduÄŸu kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilde 150 kilogram kubar ve 30 kilogram toz olmak üzere 180 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan komando uzman çavuÅŸ gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

OTOMOBÄ°LDEKÄ° BÜYÜK POÅžETLER DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Olay sabah saatlerinde Aksaray - Adana kara yolunda yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžubesi, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 54 plakalÄ± otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin ehliyet ve ruhsat sormasÄ± üzerine araç sürücüsü uzman çavuÅŸ olduÄŸunu belirtti. Sürücünün arabasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki büyük poÅŸetlerden ÅŸüphelenen ekipler aracÄ± arama noktasÄ±na çekti. Burada otomobilde yapÄ±lan aramada arka koltuk ve bagajda siyah poÅŸetlerde gizlenmiÅŸ 150 kilogram kubar esrar ve 30 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 180 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

TABURUNDAN Ä°ZÄ°NLÄ° OLARAK AYRILMIÅž

Hakkari DaÄŸ Komando Taburu'nda görevli olduÄŸu öÄŸrenilen Komando Uzman ÇavuÅŸ D.Ö.'nün üzerinde arama yapan polis ekipleri, 2 adet kuru sÄ±kÄ± tabanca, bir adet beylik tabancasÄ±, 3 adet ÅŸarjör, bir adet sahte kimlik, 2 adet telefon ve çok sayÄ±da sim kart ele geçirdi. D.Ö.'nün Hakkari'de görev yaptÄ±ÄŸÄ±, MuÅŸlu olduÄŸu, esrarlarÄ± DiyarbakÄ±r Lice'den aldÄ±ÄŸÄ± ve taburundan izinli olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. EsrarlarÄ± Ä°stanbul'a götürmek üzere yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±narak emniyet müdürlüÄŸüne götürüldü.