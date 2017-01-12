MemurlarÄ±n ve sÃ¶zleÅŸmeli personellerin yemek Ã¼cretleri belli oldu

Memur ve kamuda Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¶zleÅŸmeli personellerin asgari Ã¶ÄŸle yemeÄŸi Ã¼cretleri belli oldu.

Memurlardan ve kamu idarelerinde çalÄ±ÅŸan sözleÅŸmeli personelden alÄ±nacak asgari öÄŸle yemeÄŸi bedelleri belirlendi. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2017 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama TebliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

YEMEK ÜCRETLERÄ° 14 OCAK 2018'E KADAR GEÇERLÄ°

Buna göre, tebliÄŸin yürürlüÄŸe gireceÄŸi 15 Ocak'tan 14 Ocak 2018 tarihine kadar olan dönemi kapsayan sürede ek gösterge durumlarÄ±na göre memurlardan günlük 1,18 lira ile 4,59 lira, sözleÅŸmeli personelden de brüt maaÅŸ tutarlarÄ±na göre günlük 1,41 lira ile 5,50 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen tutarlarda günlük öÄŸle yemek bedeli tahsil edilecek.