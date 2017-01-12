Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/01/2017 12:29

TÃœSÄ°AD'Ä±n yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±ndan AtatÃ¼rk mesajÄ±


TÃœSÄ°AD'Ä±n yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Erol Bilecik konuÅŸmasÄ±nda kurumun cumhuriyet deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kmaya devam edeceÄŸini belirtti.

TÜSÄ°AD'da yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devir iÅŸlemi gerçekleÅŸti. TÜSÄ°AD'IN yeni Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Index Grubun kurucusu Erol Bilecik oldu.BaÅŸkan seçilen Bilecik yaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸekkür konuÅŸmasÄ±nda Atatürk ve Cumhuriyet deÄŸerleri vurgusu yaptÄ±. Bilecik, TÜSÄ°AD'Ä±n cumhuriyet deÄŸerlerine sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸini belirterek "TÜSÄ°AD, Atatürk'ün deÄŸerlerine her zaman sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z bütün arkadaÅŸlarÄ±ma ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum." dedi.

EROL BÄ°LECÄ°K KÄ°MDÄ°R?

TÜSÄ°AD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doÄŸumlu. 1987'de Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar MühendisliÄŸi Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasÄ±nda.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Deniz Temiz

GenÃ§ hemÅŸire o yÃ¶ntemi kendi Ã¼zerinde deneyince hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul'da hemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶ren 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ derste Ã¶ÄŸrendiÄŸi yÃ¶ntemi kendi Ã¼zerinde deneyinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

kayseri saldÄ±rÄ±

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 4 asker gÃ¶zaltÄ±nda

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Erol Bilecik

TÃœSÄ°AD'Ä±n yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

TÃ¼rk Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸinin (TÃœSÄ°AD)47. GenelKurul ToplantÄ±sÄ±nda yeni yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Erol Bilecik seÃ§ildi