TÃœSÄ°AD'Ä±n yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±ndan AtatÃ¼rk mesajÄ±

TÃœSÄ°AD'Ä±n yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Erol Bilecik konuÅŸmasÄ±nda kurumun cumhuriyet deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kmaya devam edeceÄŸini belirtti.
TÜSÄ°AD'da yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devir iÅŸlemi gerçekleÅŸti. TÜSÄ°AD'IN yeni Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Index Grubun kurucusu Erol Bilecik oldu.BaÅŸkan seçilen Bilecik yaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸekkür konuÅŸmasÄ±nda Atatürk ve Cumhuriyet deÄŸerleri vurgusu yaptÄ±. Bilecik, TÜSÄ°AD'Ä±n cumhuriyet deÄŸerlerine sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸini belirterek "TÜSÄ°AD, Atatürk'ün deÄŸerlerine her zaman sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z bütün arkadaÅŸlarÄ±ma ayrÄ± ayrÄ± teÅŸekkür ediyorum." dedi.
EROL BÄ°LECÄ°K KÄ°MDÄ°R?
TÜSÄ°AD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doÄŸumlu. 1987'de Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar MühendisliÄŸi Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasÄ±nda.