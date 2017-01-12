PKK iÃ§indeki devlete ait istihbarat ajanlarÄ±nÄ±n listesini Kandil'e veren FETÃ–'nÃ¼n imamÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim imamÄ± olan C.B., devlete ait istihbarat ve emniyet ajanlarÄ±nÄ±n listesini Kandil'e verdiÄŸi haberinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÖ'nün; PKK içindeki devlete ait istihbarat ve emniyet ajanlarÄ±nÄ±n listesini Kandil'e verdiÄŸi ve daha sonrasÄ±nda bu kiÅŸilerin infaz edildiÄŸi haberinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k harekete geçti. FETÖ'nün eÄŸitim imamÄ± olduÄŸu ve Metina'daki görüÅŸmeye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen C.B. Bursa polisinin operasyonuyla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bursa merkezli 7 ildeki operasyonda toplam 27 kiÅŸi gözaltÄ±nda bulunuyor.Bursa Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda bünyesinde 8 adet özel eÄŸitim kurumu bulunduran Lotus 16 EÄŸitim Ä°ÅŸletmesine operasyon düzenlendi. 7 ayrÄ± ilde 47 farklÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan operasyonda 27 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

METÄ°NA'YA GÄ°DEN GRUPTA YER ALIYORDU

AlÄ±nan bilgiye göre, FETÖ'nün eÄŸitim imamÄ± olan ve Metina'ya giden grupta yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen C.B. Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 4 kiÅŸinin de Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edildi.C.B.'nin 2014 yÄ±lÄ±nda Kuzey Irak Ä°mamÄ± T.B. ve cemaatin yöneticilerinden D.E. ile birlikte Metina'da Murat KarayÄ±lan ve Fehman Hüseyin ile buluÅŸtuÄŸu iddia edildi. Kirli pazarlÄ±kta emniyet ve MÄ°T'in PKK içindeki haber kaynaklarÄ±nÄ±n isim listesinin PKK yöneticilerine verildiÄŸi öne sürüldü.

ÖÄžRENCÄ°LERE GÜLEN'Ä°N KONUÅžMASI Ä°ZLETÄ°LMÄ°Åž

AyrÄ±ca yapÄ±lan operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan A.K.'nin soruÅŸturma kapsamÄ±ndaki eÄŸitim kurumunda sinevizyon ile öÄŸrencilere Fetullah Gülen'in 17-25 AralÄ±k ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ± izlettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.