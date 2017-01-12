TÃœSÄ°AD'Ä±n yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ildi

TÃ¼rk Sanayicileri ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸinin (TÃœSÄ°AD)47. GenelKurul ToplantÄ±sÄ±nda yeni yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Erol Bilecik seÃ§ildi

TÜSÄ°AD 47. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± Four Seasons Ä°stanbul at the Bosphorus Hotel'de gerçekleÅŸtirildi.ToplantÄ±da TÜSÄ°AD'Ä±n 2017-2018 dönemi yeni yönetim kurulu, yüksek istiÅŸare konseyi baÅŸkanlÄ±k divanÄ±, denetleme kurulu ve haysiyet divanÄ± üyelerinin seçimi yapÄ±ldÄ±. Yeni yönetim kurulu için 146 oy kullanÄ±ldÄ±. 144 oyun evet ÅŸeklinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seçimde bir oy boÅŸ çÄ±karken bir oy geçersiz sayÄ±ldÄ±.

Genel kurul toplantÄ±sÄ±nda, TÜSÄ°AD'Ä±n yeni yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Erol Bilecik oldu. BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±na ise Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat ÖzyeÄŸin'in atanmasÄ±na karar verildi.

Erol Bilecik'in baÅŸkanÄ± olduÄŸu yönetim kurulunun üyeleri, "Serra AkçaoÄŸlu, Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, BahadÄ±r BalkÄ±r, BarÄ±ÅŸ Oran, Mehmet Tara, Ä°dil YiÄŸitbaÅŸÄ± ve BahadÄ±r KaleÄŸasÄ±" ÅŸeklinde oluÅŸtu.

Yeni yönetim kurulunun yedek üyeleri arasÄ±nda Selçuk YorgancÄ±oÄŸlu, Özlem Özüner, Nüket Küçükel Ezberci, Levent Akgerman, Hüseyin Özkaya, Sina Afra, Gönenç Gürkaynak, Can YücaoÄŸlu, Emre EczacÄ±baÅŸÄ±, Cem Tüfekci, Elvan Ünlütürk, Ä°rem Oral KayacÄ±k yer aldÄ±.

YÄ°K'te Özilhan dönemi devam ediyor

DerneÄŸin yüksek istiÅŸare konseyi (YÄ°K) baÅŸkanÄ± olan Tuncay Özilhan da güven tazeledi.

Özilhan'Ä±n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Arzuhan DoÄŸan YalçÄ±ndaÄŸ, NazlÄ± Ümit Boyner, Ömer Aras ve Ahmet Agah UÄŸur getirildi.YÄ°K sekreterleri ise Yavuz Canevi ve Zekeriya YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.

TÜSÄ°AD 2017-2018 dönemi denetleme kurulu asil üyeleri Orhan Turan, Mehmet Gün, Ä°zel Levi CoÅŸkun, yedek üyeler ise Rint Akyüz, Hamdi Say, Alpaslan Korkmaz'dan oluÅŸtu.

Söz konusu dönemin haysiyet divanÄ± asil üyeleri Mehmet Åžuhubi, Cem Duna, Hülya Gedik, yedek üyeleri ise YÄ±lmaz Argüden, Ahmet Dördüncü ve Åžükrü Bozluolçay oldu.

"Önümüzdeki zor dönem bizi motive ediyor"

Oy kullanÄ±mÄ± sonrasÄ± genel kurula hitap eden TÜSÄ°AD'Ä±n yeni yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Erol Bilecik, önceki baÅŸkan Cansen BaÅŸaran-Symes'a ve yönetim kurulu üyelerine teÅŸekkür etti.

Zor bir yÄ±lÄ±n geride bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bilecik, olumsuz geliÅŸmeler doÄŸrultusunda 2017'ye girildiÄŸini, yÄ±lÄ±n ilk anlarÄ±ndan itibaren terörün ülkeyi hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bilecik, çatÄ±ÅŸmaya karÅŸÄ± birlik ve beraberliÄŸin, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± birleÅŸtiriciliÄŸin ön plana çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve TÜSÄ°AD'Ä±n mesajlarÄ±nÄ±n da bu yönde olduÄŸunu kaydederek, kolay bir geleceÄŸin kendilerini beklemediÄŸini, ancak TÜSÄ°AD'Ä±n ülkenin geçirdiÄŸi tüm önemli dönemeçlerde kararlÄ±lÄ±kla inisiyatif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n sesini her daim güçlü bir ÅŸekilde yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

BaÅŸkan Bilecik, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemin zorlu olmasÄ± bizi gerçekten endiÅŸelendirmiyor. Tam aksine geleneksel misyonumuzun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda daha fazla çalÄ±ÅŸmak adÄ±na samimiyetle söylüyorum bizi motive ediyor. Zira, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için, emeklediÄŸimiz alanlarda koÅŸmamÄ±z, koÅŸtuÄŸumuz alanlarda hÄ±zlanmamÄ±z gerekiyor. Türkiye ancak bir demokrasi, hukuk ve en geniÅŸ özgürlüklere sahip, teknolojik, bilimsel ve sanatsal yaratÄ±cÄ±lÄ±k toplumu olarak dünyada rekabet gücü yüksek bir ülke olabilir. Bu yönde azimle çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."

Erol Bilecik kimdir?

Antakya'da 1962 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise eÄŸitimini burada tamamladÄ±. 1986'da Ä°TÜ Bilgisayar MühendisliÄŸinden mezun olan Bilecik, 1987'de Nixdorf Computer'de sistem analisti olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ± ve 2 yÄ±l boyunca bu görevini sürdürdü.

Bilecik 1989 yÄ±lÄ±nda Index BilgisayarÄ±n kurucu ortaklarÄ±ndan olarak firmanÄ±n genel müdürlük görevini üstlendi. Bilecik, halen Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, ArtÄ±m ve Teklos'un üst yöneticiliÄŸini (CEO) ve yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor.

Erol Bilecik, 2001–2005 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluÅŸu olan TÜBÄ°SAD'Ä±n (Türkiye BiliÅŸim Sanayicileri DerneÄŸi), 2011-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°TÜ Mezunlar Konseyi ve Ä°TÜ MezunlarÄ± DerneÄŸi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.TÜSÄ°AD'da 2015-2016 döneminde yönetim kurulu üyeliÄŸinde bulunan Bilecik, evli ve 2 çocuk babasÄ±.