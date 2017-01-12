Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 4 asker gÃ¶zaltÄ±nda

Kayseri'de 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kayseri'de konuÅŸlu 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan 6'sÄ± emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla salÄ±verildi. GözaltÄ±ndaki 23 zanlÄ±nÄ±n ise emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar arasÄ±nda, saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi olan 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 askerin de bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Daha önceki dönemlerde terhis olanlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 bine yakÄ±n askerle ilgili inceleme yapan terörle mücadele ekiplerinin 4 askeri gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, bu askerlerin PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taÅŸÄ±nmasÄ± uygulamasÄ±yla ilgili bilgi sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceklerinin deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.

Kayseri'de, 17 AralÄ±k 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 55 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ; halk otobüsünün ÅŸoförü H.E, saldÄ±rÄ±da infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduÄŸu gerekçesiyle DiyarbakÄ±r'da yakalanan K.Ç, ÅžanlÄ±urfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kimliÄŸin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Adana'da yakalanan 4 zanlÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 29 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin, ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen ve 71 plakalÄ± ikiz sahte plaka takÄ±lan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti.