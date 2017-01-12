GenÃ§ hemÅŸire o yÃ¶ntemi kendi Ã¼zerinde deneyince hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul'da hemÅŸirelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde eÄŸitim gÃ¶ren 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ derste Ã¶ÄŸrendiÄŸi yÃ¶ntemi kendi Ã¼zerinde deneyinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°stanbul'da hemÅŸirelik bölümü öÄŸrencisi Deniz Temiz(17), derste öÄŸrendiÄŸi serum tedavisi yöntemlerini kendi üzerinde deneyince canÄ±ndan oldu.

SERUM DENEMESÄ° CANINDAN ETTÄ°

Takvim Gazetesinde yer alan habere göre; Daha önce bu denemeleri yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen genç kÄ±z, son olarak aÅŸÄ±rÄ± dozda ilaç aldÄ± ve kendi tedavisini yapmak için yine kendine serum baÄŸladÄ±. Ancak bu deneme genç kÄ±zÄ±n ölümüyle sonuçlandÄ±.

"OKULDA ÖÄžRENDÄ°KLERÄ°NÄ° KENDÄ° ÜZERÄ°NDE DENÄ°YORDU"

YeÄŸeni Deniz'in herhangi bir psikolojik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten amca Emin Temiz, "Olay gerçekleÅŸtiÄŸinde ailesi iÅŸ dolayÄ±sÄ±yla Ä°zmir'deydi. YeÄŸenimin okulda öÄŸrendiklerini kendi üzerinde denediÄŸini biliyordum. Son olarak tansiyon hapÄ± alÄ±p daha sonra kendisini iyileÅŸtirmek için koluna serum baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 'Bunu mezun olunca yap'diyordum ama maalesef beni dinlemedi" dedi.