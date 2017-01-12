KÄ±rmÄ±zÄ± kadÄ±n davasÄ±nda polis hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Gezi parkÄ± olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kadÄ±n olarak hafÄ±zalara kazÄ±nan Ceyda Sungur'a yakÄ±n mesafeden biber gazÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle aldÄ±ÄŸÄ± 20 ay hapis ve 600 fidan dikme cezasÄ± ertelenen polis memurunun yeniden yargÄ±lanma talebi reddedildi

Ä°stanbul 73. Asliye Mahkemesi kararÄ±nda, “ YargÄ±lama neticesinde sanÄ±k Fatih Zengin hakkÄ±nda iki suçtan hüküm kurulmuÅŸ ve hükümlerin açÄ±klanmalarÄ±nÄ±n ayrÄ± ayrÄ± geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir. AçÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±lan hükmün açÄ±klanmasÄ±na iliÅŸkin hüküm yasal süresi içinde temyiz/istinaf yoluna tabidir" denildi. Kararda, “AçÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±lan hükmün açÄ±klanmasÄ±na iliÅŸkin hükme karÅŸÄ± temyiz/istinaf yoluna gidilmez ya da temyiz /istinaf yoluna gidilmesine karÅŸÄ±n onanÄ±r ise kesin hüküm niteliÄŸi kazanÄ±r, ancak ondan sonra olaÄŸanüstü yasa yollarÄ±ndan olan yargÄ±lamanÄ±n yenilenmesi baÅŸvurusuna ve incelenmesine konu edilebilir. YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu ve YargÄ±tay Ceza Daireleri'nin istikrar kazanmÄ±ÅŸ içtihatlarÄ± bu yöndedir. Bu nedenle sanÄ±k adÄ±na müdafiisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan dosyamÄ±z üzerinden verilmiÅŸ ve hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararlarÄ±yla sonuçlanmÄ±ÅŸ kamu davasÄ± yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n yenilenmesi talebinin kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vermek gerekmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi. Mahkeme, yargÄ±lanmanÄ±n yenilenmesi talebinin kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vererek, bu talebi reddetti.

MAHKEMEYE DÄ°LEKÇE SUNULMUÅžTU

Fatih Zengin'in avukatÄ± AvukatÄ± Funda SadÄ±kahmet Alp, Ekim ayÄ±nda mahkemeye dilekçe sunarak müvekkilinin FETÖ / PDY maÄŸduru olduÄŸunu belirterek, yeniden yargÄ±lama talebinde bulunmuÅŸtu. Dilekçede, iddianameyi hazÄ±rlayan eski Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Adnan Çimen'in FETÖ / PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve firari olduÄŸunu, davayÄ± bakan mahkemenin hakimi Muzaffer Ä°ren'in de FETÖ/PDY terör örgütü kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Dilekçede, “SoruÅŸturma ve kovuÅŸturma hukuka ve ahlaka uygun yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yeniden yargÄ±lama talebimiz kabul edildiÄŸi taktirde müvekkil Fatih Zengin'in masumiyeti ortaya çÄ±kacaktÄ±r" denilmiÅŸti.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Ä°ddianameye göre olay ÅŸöyle olmuÅŸtu: Gezi ParkÄ± olaylarÄ± kapsamÄ±nda 28 MayÄ±s 2013 günü Ä°stanbul Teknik Üniversitesi TaÅŸkÄ±ÅŸla Kampüsü civarlarÄ±nda çok sayÄ±da göstericinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylem meydana geldi. Gösteriye katÄ±lmak amacÄ±yla olay yerine giden Ceyda Sungur'a ve etrafta bulunan açÄ±k kimliÄŸiyle tespit edilemeyen bir kÄ±sÄ±m ÅŸahÄ±slara herhangi bir uyarÄ± yapÄ±lmadan Fatih Zengin tarafÄ±ndan biber gazÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±. Gaz silahlarÄ± ve mühimmatlarÄ± kullanÄ±m talimatlarÄ±na aykÄ±rÄ± hareket eden Fatih Zengin'in, Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye yaklaÅŸarak yüzünü hedef almak suretiyle biber gazÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. HakkÄ±nda dava açÄ±lan Fatih Zengin, " Kasten yaralama" ve "Görevi kötüye kullanmak suçlarÄ±ndan 20 ay hapis ve ayrÄ±ca 600 fidan dikmesine karar veren mahkeme, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet