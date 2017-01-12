Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 35'e yÃ¼kseldi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±larÄ± yÃ¼kseldi.

Ä°stanbul Ortaköy'deki ünlü eÄŸlence mekanÄ± Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma çok yönlü devam ediyor.Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin, saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkili olduklarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± 35'e yükseldi.

ZANLILARIN Ä°FADESÄ°NÄ°N ALINMASINA DEVAM EDÄ°LÄ°YOR

Emniyet MüdürlüÄŸünün Vatan Caddesindeki yerleÅŸkesinde tutulan zanlÄ±larÄ±n, ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na devam edildiÄŸi öÄŸrenildi. 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, Özbek asÄ±llÄ± Abdulkadir Masharipov adÄ±ndaki teröristin yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilmiÅŸti. Terörist her yerde aranÄ±yor.