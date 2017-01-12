Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 12/01/2017 19:44

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 35'e yÃ¼kseldi


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±larÄ± yÃ¼kseldi.

Ä°stanbul Ortaköy'deki ünlü eÄŸlence mekanÄ± Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma çok yönlü devam ediyor.Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin, saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkili olduklarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± 35'e yükseldi.

ZANLILARIN Ä°FADESÄ°NÄ°N ALINMASINA DEVAM EDÄ°LÄ°YOR

Emniyet MüdürlüÄŸünün Vatan Caddesindeki yerleÅŸkesinde tutulan zanlÄ±larÄ±n, ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na devam edildiÄŸi öÄŸrenildi. 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, Özbek asÄ±llÄ± Abdulkadir Masharipov adÄ±ndaki teröristin yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilmiÅŸti. Terörist her yerde aranÄ±yor.

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Irak'Ä±n kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine hava harekatÄ±

TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait hedefler imha edilirken 3 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼


THY sefer dualarÄ±nÄ± o uÃ§aklarÄ±ndan kaldÄ±rttÄ±

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, hac seferlerinde otomatik olarak anons yapÄ±lan sefer duasÄ±nÄ± kaldÄ±rma talimatÄ± verdi.


Hakkari esnafÄ± askerin Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± komutandan rica etti

Hakkari'de Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ yemeÄŸine HATSO BaÅŸkanÄ± TaÅŸ, Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre TaÅŸanÃ§ gibi pek Ã§ok kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Yemekte Hakkarili esnaf, askerin Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± gerekirse kendilerini askeriye bÄ±rakabileceÄŸini belirtti.