TÃ¼rkiye'nin ilk yÃ¼z nakillisi UÄŸur Acar Ã¶mÃ¼r boyu hapis istemiyle yargÄ±lanacak

Akdeniz Ãœniversitesi'nde yÃ¼z nakli yapÄ±lan UÄŸur Acar ve 2 arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ramazan Kaya'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili suÃ§lu olduklarÄ± iddiasÄ±yla mÃ¼ebbet hapis istemiyle aÃ§Ä±lan davada yargÄ±lanacaÄŸÄ± belirtildi.

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi UÄŸur Acar ve 2 arkadaÅŸÄ± hakkÄ±nda, 2 yÄ±l önce iddiaya göre bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yakan Ramazan Kaya'nÄ±n ölümüyle ilgili ömür boyu hapis istemiyle açÄ±lan davaya devam edildi. Manavgat 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanÄ±k UÄŸur Acar katÄ±lÄ±rken diÄŸer sanÄ±klar katÄ±lmadÄ±. Ramazan Kaya'nÄ±n eÅŸi Hatice Kaya da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

POLÄ°S MEMURU TANIKLIK ETTÄ°

DuruÅŸmada dinlenen tanÄ±k polis memuru E.Åž., olay günü grup amirliÄŸinde görevli olduÄŸunu ve 112'den gelen ihbar üzerine polis ekiplerini olay yerine yönlendirdiÄŸini anlattÄ±. Ekiplerin olay yerinde yanmÄ±ÅŸ vaziyette bir ÅŸahÄ±s gördüklerini ve bu ÅŸahsÄ±n gelen ambulansa binmek istemediÄŸini söylediklerini aktaran E.Åž., "Görevli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarÄ±yla yanmÄ±ÅŸ olan ÅŸahÄ±s ambulansa binmiÅŸ. AlkollüymüÅŸ. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z olay yerinde bulunanlarÄ± cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla bilgi almak amacÄ±yla karakola getirdi. Ä°fadeleri önce bilgi almak amacÄ±yla alÄ±ndÄ±, ardÄ±ndan ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla alÄ±ndÄ±" dedi.

ISLAK OLUP OLMADIÄžINI HATIRLAMADI

TanÄ±k polis memuru, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n sorusu üzerine UÄŸur Acar'Ä±n karakola geldiÄŸinde üzerinde çamur olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ä±slak olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hatice Kaya'nÄ±n olay yerinde neden saÄŸlÄ±klÄ± inceleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sorusu üzerine E.Åž., olay yeri ekiplerinin çalÄ±ÅŸma sisteminin farklÄ± olduÄŸunu, görevli ekiplerin sadece olay yeri ekiplerine bilgi verdiÄŸini, o ekiplerin de tarafsÄ±z ÅŸekilde detaylÄ± inceleme yaptÄ±ktan sonra rapor tuttuÄŸunu kaydetti.

MEVCUT DELÄ°LLERLE HÜKÜM KURULDU

DuruÅŸmada söz alan tanÄ±k ve sanÄ±k avukatlarÄ±, davayla ilgili diÄŸer tanÄ±ÄŸÄ±n dinlenmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mevcut delillerle hüküm kurulabileceÄŸini belirtti. GörüÅŸü sorulan savcÄ±, esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± vermek üzere süre istedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± sanÄ±klarÄ±n tutuksuz yargÄ±lanmalarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.