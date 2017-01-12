Valiye okullarÄ± tatil olmayÄ±nca isyan etti ertesi gÃ¼n hayali gerÃ§ek oldu

KÄ±rÄ±kkale Valisi HaktankaÃ§maz'a Valim okullar tatil oluyor mu? Olmuyorsa da bize de makam aracÄ± ayarlasanÄ±z. Servis, geÃ§en gÃ¼n kaza yaptÄ±" diye twit atan Sabri UyaroÄŸlu, ertesi sabah valiyle makam aracÄ±nÄ± kapÄ±da gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu.

KÄ±rÄ±kkale Valisi Mehmet Ä°lker Haktankaçmaz, servis araçlarÄ±nÄ±n bozulmasÄ± sonucu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± bir süre önce kendisine attÄ±ÄŸÄ± Tweet'leri dikkate alÄ±p, okula gidemeyeceÄŸini belirten Atatürk Ortaokulu 6. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Sabri BuÄŸra UyaroÄŸlu'na verdiÄŸi sözü yerine getirdi. Vali Haktankaçmaz, öÄŸrenci UyaroÄŸlu'nu evinden alÄ±p, makam aracÄ± ile okula götürdü.

VALÄ° ÖÄžRENCÄ°YE MAKAM ARACINI YOLLADI

ÖÄŸrenci Sabri BuÄŸra UyaroÄŸlu, Tweet'inde Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle "Valim okullar tatil oluyor mu? Olmuyorsa da bize de makam aracÄ± ayarlasanÄ±z. Servis, geçen gün kaza yaptÄ±" diye Twit attÄ±. Valisi Haktankaçmaz ise Tweet atan öÄŸrenci UyaroÄŸlu'na, "BuÄŸracÄ±ÄŸÄ±m; makam aracÄ±na binmek için önce böyle kar, kÄ±yamet de olsa okula gitmek gerekiyor. Bir gün seni makam aracÄ± ile okula götüreceÄŸim" diye söz verdi.

"MAKAM ARACINA BÄ°NMEK HERKES Ä°ÇÄ°N HAYAL"

Vali Haktankaçmaz, KÄ±rÄ±kkale'nin Fabrikalar Mahallesi, 29'uncu Sokak, Åžencan ApartmanÄ±, B Blok'ta oturan Sabri BuÄŸra UyaroÄŸlu'nun oturduÄŸu apartman dairesinden alÄ±p, makam aracÄ± ile okula götürmeden önce açÄ±klamada bulundu. Haktankaçmaz, "Son zamanlarda yaÅŸanan kötü hava koÅŸullarÄ± sebebiyle öÄŸrencilerimiz bütün vilayetlerde olduÄŸu gibi okullarÄ±n tatil olmasÄ±nÄ± istiyor. 'Tatil olsun kar yaÄŸdÄ±' gibi sosyal medya üzerinden öÄŸrencilerimiz mesajlar atÄ±yor. Bana da böyle bir mesaj geldi. Hakikaten böyle bir çocuÄŸun masumiyeti ile zeki bir çocuÄŸun yazabileceÄŸi ince bir mesaj ve espiri vardÄ±. BuÄŸra mesajÄ±nda haklÄ± olarak 'servisimiz kaza yaptÄ±, ben nasÄ±l okula gideceÄŸim?' diye. Ben de bütün mesajlar deÄŸil, ama böyle içerisinde yaratÄ±cÄ± bir düÅŸünce ve duygu da olduÄŸu için BuÄŸra'ya öyle bir cevap yazmÄ±ÅŸtÄ±m. Makam aracÄ±na binmek tabii herkes için hayal. Ama bunun için gerekli gayreti göstermek lazÄ±m. Karda da, kÄ±yamet de olsa okula gitmek gerekir. Gerekli sorumluluklarÄ± yerine getirmek lazÄ±m. Ben, hem de öÄŸrencilerimizi teÅŸvik etmek için çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra her ÅŸeyin mümkün olduÄŸunu göstermek için böyle zeki, genç çocuÄŸumuzun dileÄŸini yerine getirmiÅŸ olmaktan mutluyum" dedi.

"OKULDA ÜNLÜ OLDUM"

ÖÄŸrenci UyaroÄŸlu ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ä°lk önce kar nedeniyle valimize atÄ±lan Twitter'lere baktÄ±m. Benim de valimize tweet atmak oradan aklÄ±ma geldi. O yüzden valimize, 'Valim; okullar tatil oluyor mu? olmuyorsa da, bize de makam aracÄ± ayarlasanÄ±z. Servis geçen gün kaza yaptÄ±' dedim. Valimiz bana güzel bir espri ile yazdÄ±. Okulda arkadaÅŸlarÄ±m valimizin bana cevap vermesi üzerine 'ünlü oldun' tarzÄ±nda iltifatlarda bulundular. Valimiz beni evden makam aracÄ± ile okulu götürecek olmasÄ±ndan çok mutlu oldum. Ä°lgisinden ve alakasÄ±ndan dolayÄ± valimize teÅŸekkür ediyorum. Ben de ileride valimiz gibi adil ve dürüst bir vali olmak istiyorum." diye konuÅŸtu.

VALÄ° ÖÄžRENCÄ°YE OKULUN KAPISINA KADAR EÅžLÄ°K ETTÄ°

Vali Haktankaçmaz, Milli EÄŸitim Müdürü Ä°smail Çetin ile birlikte KÄ±rÄ±kkale Atatürk Ortaokulu öÄŸrencisi Sabri BuÄŸra UyaroÄŸlunu makam aracÄ± ile sevgi yoluna kadar götürdü, ardÄ±ndan elinden tutarak okulun kapÄ±sÄ±na kadar götürürken, öÄŸrenciler de kendisine büyük ilgi gösterdi.