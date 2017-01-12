Hakkari esnafÄ± askerin Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± komutandan rica etti

Hakkari'de Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ yemeÄŸine HATSO BaÅŸkanÄ± TaÅŸ, Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre TaÅŸanÃ§ gibi pek Ã§ok kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Yemekte Hakkarili esnaf, askerin Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± gerekirse kendilerini askeriye bÄ±rakabileceÄŸini belirtti.

Hakkari esnafÄ±, Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre TaÅŸanç'tan askerlerin çarÅŸÄ± iznine çÄ±kmasÄ±nÄ± rica etti.Hakkari Ticaret ve Sanayi OdasÄ± (HATSO) BaÅŸkanÄ± Servet TaÅŸ, kentteki esnafÄ±n yüzünün gülmesi için Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre TaÅŸanç'tan askerlerin çarÅŸÄ± iznine çÄ±kmasÄ±nÄ± gerekirse askerleri otobüslerle alÄ±p çarÅŸÄ±ya getirmesini istedi. TuÄŸgeneral Tayanç, bu istek üzerine, "Onlar sizin çocuklarÄ±nÄ±z otobüslere hiç gerek yok. Biz onu yaparÄ±z. Onlara kalbinizde yer verin yeter" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ÇALIÅžAN GAZETECÄ°LER GÜNÜ YEMEÄžÄ°

HATSO tarafÄ±ndan '10 Ocak idareciler ve ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir otelde yemek verildi. YemeÄŸe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± AltuÄŸ KürÅŸat Åžahin, Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz, Ä°l Emniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoÄŸlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Ömer PakiÅŸ, Durankaya Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Keskin, bazÄ± kurum amirleri ile gazeteciler katÄ±ldÄ±. HATSO BaÅŸkanÄ± Servet TaÅŸ, yemek ardÄ±ndan Hakkari'nin sorunlarÄ±na katkÄ± sunduÄŸu ve destek verdiÄŸi için Vali Cüneyit Orhan Toprak'a plaket vererek teÅŸekkür etti. TaÅŸ, ayrÄ±ca Hakkari'nin il kalmasÄ± yönünde çaba harcayan Hakkari BaÅŸsavcÄ±sÄ± AltuÄŸ KürÅŸat Åžahin'e teÅŸekkür ederek, Hakkarililerin fahri hemÅŸehrisi olduÄŸunu söyledi.

"PAÅžAM ASKER ÇARÅžIYA ÇIKSIN"

HATSO BaÅŸkanÄ± TaÅŸ, yemeÄŸe katÄ±lan Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre Tayanç'a da askerlerin çarÅŸÄ± iznini çÄ±kmasÄ± için ricada bulundu. EsnafÄ±n zor günler geçirdiÄŸini belirten TaÅŸ, "SayÄ±n PaÅŸam esnafÄ±mÄ±z çok zor günler geçiriyor, askerler de bizim çocuklarÄ±mÄ±z ve gençlerimiz çarÅŸÄ±ya çÄ±ksÄ±n gerekirse biz otobüslerle geri bÄ±rakÄ±rÄ±z." dedi.

"ONLARA KALBÄ°NÄ°ZDE YER VERÄ°N YETER"

TuÄŸgeneral Tayanç bu istek üzerine, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Onlar sizin çocuklarÄ±nÄ±z sizlerin onlara sahip çÄ±kmasÄ± gerekir. Otobüslere gerek yok onlara kalbinizde yer verin. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreÄŸimizde ufacÄ±k bir yer. Ä°nÅŸallah bu coÄŸrafya da çok güzelliklere vesile olacaktÄ±r. Burada ticaret boyutunu inÅŸallah sizlerle arttÄ±rarak devam ettireceÄŸiz. Ticaret eÄŸer bir toplumda yeteri seviyede artarsa problemler azalÄ±r. AslÄ±nda bizim güvenlik sorunumuzun azalmasÄ±nÄ± bir yöntemi de bu. AslÄ±nda bizler sizlerle omuz omuza eÄŸer birlikte bir yumruk gibi olursak inÅŸallah bu gençler bu topraklarda kahve önlerinde boÅŸ oturan gençler azalÄ±rsa hem ülkemiz refaha eriÅŸecek, hem güvenlik problemleri azalacak. Bu görevde medyadaki arkadaÅŸlara büyük bir rol oynuyor, iÅŸ onlara düÅŸüyor. Ä°nÅŸallah biz bu çarÅŸÄ±ya çÄ±kma meselesinin baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yaparken, inÅŸallah hayÄ±rlara vesile olur."