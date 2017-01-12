THY sefer dualarÄ±nÄ± o uÃ§aklarÄ±ndan kaldÄ±rttÄ±

TÃ¼rk Hava YollarÄ±, hac seferlerinde otomatik olarak anons yapÄ±lan sefer duasÄ±nÄ± kaldÄ±rma talimatÄ± verdi.
Uzun yÄ±llardÄ±r THY, Suudi Arabistan'Ä±n talebi doÄŸrultusunda yapÄ±lan hac seferlerinde kalkÄ±ÅŸ öncesinde otomatik anons sistemi ile sefer duasÄ± okutuyor.GeçtiÄŸimiz ay anket yapan THY'nin müÅŸteri memnuniyeti bölümü, bazÄ± hatlarda yolculardan gelen talep doÄŸrultusunda sefer duasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± için düÄŸmeye bastÄ±.Bir haftadÄ±r aralarÄ±nda Hartum (Sudan), Oran ve Konstantin (Cezayir), Dubai (BirleÅŸik Arap Emirlikleri), Ä°slamabad (Pakistan) gibi uçuÅŸ noktalarÄ± seçilerek sefer duasÄ± okutulmaya baÅŸlandÄ±. YolcularÄ±n tepki göstermesi üzerine uygulama yayÄ±nlanan talimatla bugün kaldÄ±rÄ±ldÄ±.