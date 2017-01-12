THY sefer dualarÄ±nÄ± o uÃ§aklarÄ±ndan kaldÄ±rttÄ±

KÄ±rÄ±kkale Valisi HaktankaÃ§maz'a Valim okullar tatil oluyor mu? Olmuyorsa da bize de makam aracÄ± ayarlasanÄ±z. Servis, geÃ§en gÃ¼n kaza yaptÄ±" diye twit atan Sabri UyaroÄŸlu, ertesi sabah valiyle makam aracÄ±nÄ± kapÄ±da gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu.