BaÅŸkentte silah sesleri 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

BaÅŸkent Ankara'da meydana gelen olayda aynÄ± evde yaÅŸayan ve akraba olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 2 kiÅŸi ettikleri kavga sonucunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BaÅŸkentte aynÄ± evi paylaÅŸan ve akraba olduklarÄ± öÄŸrenilen 3 kiÅŸiden 2'si, aralarÄ±nda çÄ±kan kavga sonucu silahla vurularak öldürüldü.AlÄ±nan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi AtÄ±ÅŸ Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaÅŸayan ve akraba olduklarÄ± belirtilen 3 kiÅŸi arasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesi üzerine Ömer Keskin ve adÄ±nÄ±n Ahmet olduÄŸu öÄŸrenilen kiÅŸilere, Ö.D. tarafÄ±ndan silahla ateÅŸ edildiÄŸi ileri sürüldü. Ö.D'nin daha sonra olay yerinden kaçtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Olay yerine sevk edilen polis ekipleriyle apartmana girmek isteyen ölen kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ± arasÄ±nda kÄ±sa süreli gerginlik yaÅŸandÄ±. KalabalÄ±k grup, gergin bekleyiÅŸin ardÄ±ndan maktullerin cesetlerinin cenaze nakil aracÄ±na konulmasÄ±ndan sonra daÄŸÄ±ldÄ±.Kavgada öldürülen iki kiÅŸinin cesetleri, otopsi için Adli TÄ±p Kurumu morguna gönderildi.Polis, katil zanlÄ±sÄ± Ö.D'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.