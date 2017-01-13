TBMM'deki 15 bin Euro'luk mikrofon kayboldu

Meclis'te devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan kavga sonucunda kÃ¼rsÃ¼deki bir mikrofonun kayÄ±p olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kavgalar sÄ±rasÄ±nda Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çÄ±ktÄ±.250 kiloluk kürsü bahçeye taÅŸÄ±nÄ±p kar altÄ±nda tamir edildikten sonra kaynak yapÄ±lÄ±p beton dökülerek yerine sabitlendi.

Kürsüdeki iki mikrofondan biri ise kayÄ±p. Sopa olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen 15 bin Euro'luk mikrofonun yerine eski mikrofon takÄ±ldÄ±.

KÄ±rÄ±lan saksÄ±lar kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Çiçekler dünkü birleÅŸim öncesi toplatÄ±ldÄ±.