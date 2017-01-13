Ara tatilde Ã¶ÄŸrencilere ev Ã¶devi verilmeyecek

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz sÃ¶mestÄ±r tatilinde Ã¶ÄŸrencilere ev Ã¶devi verilmemesini istedi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, illere gönderdiÄŸi genelgede, nitelikli bir eÄŸitimin toplumun her bireyine en üst seviyede ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla öÄŸrencileri sadece akademik bilgilerle donanmÄ±ÅŸ bireyler olarak deÄŸil, milli ve manevi deÄŸerlerine sahip çÄ±kan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri geliÅŸmiÅŸ bireyler olarak da yetiÅŸtirmenin bakanlÄ±ÄŸÄ±n öncelikli hedeflerinden olduÄŸunu ifade etti. Bu nedenle 21. yüzyÄ±l becerilerine sahip, eleÅŸtirel düÅŸünebilen, problemlere doÄŸru ve etkili çözümler üretebilen bireyler olmalarÄ± yönünde öÄŸrenciler için yapÄ±lacak her türlü faaliyetin ayrÄ± bir önem arz ettiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"OkullarÄ±mÄ±zda gerçekleÅŸtirilen eÄŸitim öÄŸretim faaliyetlerinin etkili, kalÄ±cÄ± ve verimli olabilmesi, öÄŸrenci, öÄŸretmen ve velilerin yÄ±l boyunca iÅŸ birliÄŸi içerisinde çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Okul dÄ±ÅŸÄ± zamanlardaki eÄŸitim, öÄŸretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin okul içi öÄŸrenmelerle köprü kurarak bir bütün oluÅŸturmasÄ± ise öncelikle velilerin öÄŸrencilere desteÄŸi ile mümkün kÄ±lÄ±nacaktÄ±r. Bu baÄŸlamda, kazanÄ±mlarÄ±n ders dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim öÄŸretim faaliyetleri, ev ödevleri veya sosyal faaliyetler yoluyla öÄŸrencilere kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ayrÄ± bir önem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

YarÄ±yÄ±l tatilinde test çözme, özet çÄ±karma gibi öÄŸrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öÄŸrencinin kendini tanÄ±masÄ±, geliÅŸtirmesi ve sosyalleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katÄ±lmasÄ± teÅŸvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktÄ±r."

Bakan YÄ±lmaz, karnelerin bir amaç deÄŸil, baÅŸarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi konusunda bir araç olduÄŸunun öÄŸrencilere ve velilere anlatÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine de dikkat çekti.