Ä°kizlerini zehirleyip intihar eden Zahide Kahraman'Ä±n eÅŸi o dehÅŸet gÃ¼nÃ¼ anlattÄ±

Bursa'da ikiz kÄ±zlarÄ±nÄ± doÄŸalgaz ile zehirleyip kendini asan Zahide Kahraman'Ä±n eÅŸi, "Zahidem 'hakkÄ±nÄ± helal et' diye mesaj atmÄ±ÅŸ. KoÅŸa koÅŸa eve gittim ama aÃ§Ä±lmadÄ± bende camÄ± kÄ±rdÄ±m. Hepsine kalp mesajÄ± yapsam da faydasÄ± olmadÄ±" dedi.

Bursa'nÄ±n Nilüfer Ä°lçesi'nde 3 yaÅŸÄ±ndaki ikiz çocuklarÄ± Åžengül Eslem ve Ecrin'i kanepede çizgi film seyrettikleri sÄ±rada doÄŸalgaz sobasÄ±nÄ± açarak zehirledikten sonra kendini de doÄŸalgaz borusuna asarak yaÅŸamÄ±na son veren Zahide Kahraman'Ä±n eÅŸi Mustafa Kahraman, o dehÅŸet gününü anlattÄ±.

"ONLARA DOYAMADIM"

Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 33 yaÅŸÄ±ndaki Kahraman'Ä± olay günü saat 16.20'de ablasÄ± aramÄ±ÅŸ. Kahraman sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± gözyaÅŸlarÄ± içinde ÅŸöyle anlatÄ±yor:''Zahide mesaj attÄ±, 'HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin' diyor' dedi. AradÄ±m, Zahide'm telleri açmadÄ±. Taksiye atlayÄ±p eve gittim. Zile bastÄ±m, açmadÄ±.CamÄ± kÄ±rÄ±p içeri girdim. Hepsine kalp masajÄ± yaptÄ±m. Ä°ki elimle üçünü de taksiye atÄ±p hastaneye yetiÅŸtirdim. Ama dönmediler. Ellerimle gömdüm. Onlara doyamadÄ±m. Ä°kizlerimin kokusu olmadan yaÅŸanmaz dünyada."

"ONU BENÄ°M GÄ°BÄ° SEVME"

AcÄ±lÄ± baba ÅŸimdi o günün sabahÄ±nÄ± tekrar tekrar düÅŸünerek, o anlarÄ± tekrar tekrar yaÅŸayarak eÅŸinin neden ve nasÄ±l böyle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor:"9 Ocak'ta sabah kalktÄ±m. Zahide'm bana bakÄ±p duruyor. 'Neden erken kalktÄ±n' dedim. ÇocuklarÄ± da uyandÄ±rmÄ±ÅŸ. Çocuklar, 'BabacÄ±m kardan adam yapalÄ±m' dedi. Zahide'm oturdu ama izliyordu sürekli beni. NasÄ±l anlamadÄ±m? AramÄ±zda hiçbir problem yoktu. 'Sen benim çocukluk aÅŸkÄ±msÄ±n biliyorsun deÄŸil mi' dedi. 'Onu benim gibi sevme' diye bir ÅŸarkÄ± açmÄ±ÅŸ. SorduÄŸumda, 'HoÅŸuma gitti, açtÄ±m' dedi. Evin önünde hep beraber ailece kardan adam yaptÄ±k. Zahide'mle dertleÅŸtik. 'Ä°zin al, biraz kafa daÄŸÄ±talÄ±m, gidelim buradan' dedi. Ä°znimi bile aldÄ±m. ÖÄŸleyin aradÄ±m, çocuklarÄ± sordum 'Uyuyor' dedi. Ama sesi bozuktu. Sordum, bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 'Kolay gelsin' deyip kapattÄ±. Son konuÅŸmamÄ±z bu oldu."Kahraman'a göre, eÅŸinin intihar etmesi için bir gerekçe yoktu. Bu yönde bir belirti de göstermemiÅŸti.

"DAYANAMADI MI ACABA"

AcÄ±lÄ± eÅŸ ve babanÄ±n aklÄ±nda, yanÄ±tÄ±nÄ± hiçbir zaman bulamayacaÄŸÄ± sorular kalmÄ±ÅŸ: "Çocuklar acaba doÄŸalgazdan zehirlendi de dayanamadÄ± mÄ± Zahide? Çünkü eve çekyat aldÄ±k. Yatak odasÄ±nÄ± düzenleyecekti. Geldi, çocuklarÄ± cansÄ±z gördü. Ondan sonra dayanamadÄ± mÄ± acaba?"