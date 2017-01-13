Gazeteci KelkitlioÄŸlu'ndan Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda ÅŸok iddia

AkÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Murat KelkitlioÄŸlu Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n 15 Temmuz'dan 3 gÃ¼n sonra ABD'ye kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

AkÅŸam Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Murat KelkitlioÄŸlu, "Oturum alabilmek için New Jersey eyaletinde oto galerisi açmÄ±ÅŸtÄ±. Yani ABD'de barÄ±nabilmesi için herhangi bir engel de yok." diyerek Öksüz'ün muhtemel adresini de verdi.Ä°ÅŸte KelkitlioÄŸlu'nun yazÄ±sÄ±ndan bir bölüm:

6 AYDIR YAKALANAMAYAN KRÄ°TÄ°K Ä°SÄ°M

"Nerede, kaçÄ±rÄ±ldÄ± mÄ±, korunuyor mu, korunuyorsa kim koruyor? Bu ve buna benzer sorular, 15 Temmuz'dan itibaren havada uçuÅŸuyor.FETÖ'nün kilit ismi, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) imamÄ± Adil Öksüz'den bahsediyorum. Darbe giriÅŸimi gecesi AkÄ±ncÄ± Üssü'nden çÄ±kan, yakalandÄ±ÄŸÄ± halde adliyeden elini kolunu sallayarak yol alan Adil Öksüz. 6 aydÄ±r yakalanamayan, nerede olduÄŸu bilinmeyen kritik adam.

"15 TEMMUZ'DAN 3 GÜN SONRA ABD'YE KAÇTI"

Peki nerede Öksüz? Türkiye'de mi, yurtdÄ±ÅŸÄ±na mÄ± kaçtÄ±?Ä°stihbarat birimlerine göre Öksüz, 15 Temmuz'dan hemen 3 gün sonra ABD'ye kaçtÄ±.Bu nasÄ±l olur demeyin!

"ABD'DE OTO GALERÄ° AÇMIÅžTI"

Örgütün bu kadar güçlü bir ismi, AkÄ±ncÄ± Üssü'nde yakalandÄ±ÄŸÄ± halde hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi adliyeden çÄ±kabiliyorsa, 3 gün sonra da hiçbir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadan ABD'ye kaçabilir. Ben buna hiç ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Bu ülkeye 15 Temmuz'u yaÅŸatan o aklÄ±n ve o güçlerin, Adil Öksüz gibi bir ismin yakalanmasÄ±nÄ± istemeyeceÄŸini daha önce defalarca yazmÄ±ÅŸtÄ±m.AyrÄ±ca unutmayalÄ±m, Öksüz, oturum alabilmek için New Jersey eyaletinde oto galerisi açmÄ±ÅŸtÄ±. Yani ABD'de barÄ±nabilmesi için herhangi bir engel de yok...