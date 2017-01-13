ÅžanlÄ±urfa ile PYD denetimindeki Telabyad kenti arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lÃ¼yor

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esi ile Suriye'nin Telabyad kenti arasÄ±na modÃ¼ler beton duvarÄ±n Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylendi.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Akçakale Ä°lçesi ile Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad kenti arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ±na, modüler beton duvar örülmeye baÅŸlandÄ±.Akçakale'nin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan ve Suriye'deki iç savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ardÄ±ndan DEAÅž ve son olarak da 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda PYD denetimine giren Rakka'ya baÄŸlÄ± Telabyad ile Türkiye arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r hattÄ±na 30 kilometre uzunluÄŸunda modüler beton duvar örülmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N GÜVENLÄ°ÄžÄ°NÄ° JANDARMA EKÄ°PLERÄ° SAÄžLIYOR

Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduÄŸu Telabyad sÄ±nÄ±rÄ±nda iÅŸ makineleriyle yapÄ±lan zemin düzleÅŸtirmesinin ardÄ±ndan, modüler beton duvar bloklarÄ± yerleÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±. 3 metre yüksekliÄŸindeki beton bloklar, vinçler yardÄ±mÄ±yla sÄ±nÄ±r hattÄ±na yerleÅŸtiriliyor. Jandarmalar da, sÄ±nÄ±r hattÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi ve iÅŸ makinelerinin güvenliÄŸini zÄ±rhlÄ± araçlarla saÄŸlÄ±yor.