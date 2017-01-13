Otogardaki cinayetin nedeni belli oldu

Ä°stanbul Esenler OtogarÄ±'nda Ã§Ä±kan kavganÄ±n ardÄ±ndan Hamdullah AyaydÄ±n'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n sebebinin tÃ¶re olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul Esenler OtogarÄ±'nda iki yÄ±l önce eniÅŸtesi Hamdullah AyaydÄ±n'Ä±n öldüÄŸü, baldÄ±zÄ± Ceylan Ä°nal'Ä±n da aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± 'töre cinayeti' ile ilgili açÄ±lan davada savcÄ±, 'töre cinayeti yok' dedi.4'ü tutuklu 20 sanÄ±klÄ± davada esas hakkÄ±nda görüÅŸünü açÄ±klayan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, Ceylan Ä°nal'Ä±n babasÄ± ile öldürülen Hamdullah AyaydÄ±n'Ä±n babasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 sanÄ±ÄŸÄ±n 'töre saiki ile tasarlayarak adam öldürmek' ve 'azmettirme' suçlarÄ±ndan beraatlarÄ±na karar verilmesini istedi.

Ä°KÄ° KARDEÅžÄ° Ä°ÇÄ°N MÜEBBET TALEBÄ°

Yeterli delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek Ceylan Ä°nal'Ä±n tutuklu iki kardeÅŸi Yusuf Ä°nal ile S.Ä°.'nin kasten adam öldürme ve adam öldürmeye tam teÅŸebbüs suçlarÄ±ndan müebbet hapis ve 20 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi. DiÄŸer tutuklu iki sanÄ±k Arafat Ä°nal, Ä°dan Ä°nal ile tutuksuz sanÄ±klardan Ercan Ä°nal ve Åžahin Ä°nal'Ä±n adam öldürme ve adam öldürmeye teÅŸebbüs suçlarÄ±ndan 10 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

Ä°FADE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Ceylan Ä°nal kardeÅŸleri ve amcaoÄŸullarÄ±nÄ±n hem kendisini hem de Hamdullah AyaydÄ±n'Ä± bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Mahkeme ifadesinde tam tersi ifade veren genç kÄ±z, Hamdullah AyaydÄ±n'Ä±n kardeÅŸini bÄ±çaklamak isterken kendisine bÄ±çaÄŸÄ±n geldiÄŸini diÄŸer kardeÅŸi S.Ä°.'nin de Hamdullah AyaydÄ±n'Ä± bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"KIZ KARDEÅžÄ°MÄ°N TAHRÄ°KÄ°YLE OLDU"

Son duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±klar Arafat Ä°nal, Yusuf Ä°nal, Ä°dan Ä°nal ile S.Ä°. katÄ±ldÄ±. Yusuf Ä°nal, "MütalaayÄ± kabul etmem. KÄ±z kardeÅŸim Ceylan, ben onunla beraber oldum ÅŸeklindeki tahriki ve gelmemek için direnmesi üzerine bu olay olmuÅŸtur" dedi.

AMCAOÄžULLARIMIN HÄ°ÇBÄ°R SUÇU YOKTUR"

S.Ä°. de, "Biri eniÅŸtem diÄŸeri kardeÅŸimdir. Bir insan nasÄ±l kardeÅŸini ve eniÅŸtesini öldürür. Hamdullah'Ä±n Ercan'Ä± itmesi ve kardeÅŸimin de tahrik edici sözleri nedeniyle olmuÅŸtur. YanÄ±ma bÄ±çak aldÄ±ÄŸÄ±ma ve aÄŸabeyim Yusuf'a bÄ±çak verdiÄŸime piÅŸmanÄ±m. AmcaoÄŸullarÄ±mÄ±n hiçbir suçu yoktur" diye konuÅŸtu.

SON SAVUNMALAR YAPILACAK

Tutuklu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar veren mahkeme, son savunmalar için duruÅŸmayÄ± erteledi. Aileler arasÄ±nda yapÄ±lan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸmeler sonucu törenin Ceylan Ä°nal ile Hamdullah AyaydÄ±n'Ä±n öldürülmelerine karar verdiÄŸi öne sürülüyordu.