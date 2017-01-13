HayatÄ±nÄ± kaybeden Prof. Dr. Orhan Okay kimdir

Prof. Dr. Orhan Okay geÃ§irdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucunda tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti

Prof. Dr. Orhan Okay kalp yetmezliÄŸi sonucu 86 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸama veda eden Okay için yarÄ±n Fatih Camisi'nde öÄŸle vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±nacak. Okay'Ä±n cenazesi, daha sonra TopkapÄ± ÇamlÄ±k MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± Bölüm BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Abdullah Uçman, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, çok üzgün olduÄŸunu belirterek, "Aniden, beklenmedik bir kayÄ±p oldu. Geçen haftaya kadar beraberdik. Çok ÅŸaÅŸkÄ±n ve üzgünüz." dedi.

Orhan Okay kimdir?

Ä°stanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te Ä°stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± Bölümü'nü bitirerek öÄŸretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanÄ± alÄ±rken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde öÄŸretim üyesi ve Türkiye Diyanet VakfÄ± Ä°slam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ä°lk yazÄ±sÄ± 1953'te Türk SanatÄ±'nda yayÄ±mlanan Okay'Ä±n daha sonra Ä°stanbul, Hareket Türk Dili, Türk EdebiyatÄ±, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Zaman'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu dergi ve gazetelerde yazÄ±larÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Orhan Okay, kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar BirliÄŸinin "YÄ±lÄ±n Kültür AdamÄ± Ödülü" ve "EleÅŸtiri Ödülü", Kombassan VakfÄ± Mevlana Büyük Ödülleri kapsamÄ±nda "Edebiyat Ödülü" ve TMKV Ä°nceleme Ödülü'nün sahibi oldu.

Okay'Ä±n, "Sanat ve Hayat", "BeÅŸir Fuad: Ä°lk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "BatÄ± Medeniyeti KarÅŸÄ±sÄ±nda Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü AÅŸk, Åžeyh Galip", "Ahmet HaÅŸim'in Åžiirlerinin Sembolizm AçÄ±sÄ±ndan Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat YazÄ±larÄ±", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi TanpÄ±nar", "Bir BaÅŸka Ä°stanbul" gibi çok sayÄ±da eseri bulunuyor.