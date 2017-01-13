Ã–ÄŸrenci servisinin Ã¶nÃ¼ne tarihi eser dÃ¼ÅŸtÃ¼

Fatih, TopkapÄ± KaleiÃ§i'nde bir kolejin Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±n Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸen parÃ§alarÄ±n tarihi eser niteliÄŸinde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kaza saat 14:15 sÄ±ralarÄ±nda, Sulukule Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kolejin öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ± seyir halindeyken, caddenin kenarÄ±nda bulunan tarihi surlarÄ±n parçalarÄ± koparak yola düÅŸtü. Servis aracÄ±nÄ±n sürücüsü Yahya Amaç, son anda manevra yaptÄ± ancak aracÄ±n önüne düÅŸen sur parçalarÄ±na çarparak durabildi.TopkapÄ±da servisin önüne tarihi surdan parçalar düÅŸtüFACÄ°A KIL PAYI ATLATILDIServis aracÄ±nÄ±n içindeki öÄŸrenciler ve öÄŸretmenler ile sürücü kazayÄ± yara almadan atlattÄ±. Sur parçalarÄ±nÄ±n servis aracÄ±nÄ±n üzerine düÅŸmemesi facianÄ±n önüne geçti.OlayÄ± anlatan sürücü Yahya Amaç, “Seyir halindeyken parçalar düÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°lk düÅŸen parçayÄ± kurtardÄ±m. Ä°kinciyi kurtaramadÄ±m. AracÄ±n içinde öÄŸrenciler vardÄ±. Kimse yara almadÄ±" dedi.Servisin rehberi ise, “Biz aracÄ±n içinde 5 kiÅŸiydik. AÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ±ya doÄŸru çÄ±kÄ±yorduk. Biranda sur parçalarÄ± düÅŸtü" diye konuÅŸtu.

ÖÄžRENCÄ° SERVÄ°SÄ° KURTARICIYLA ÇEKÄ°LDÄ°

OlayÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri yolu trafiÄŸe kapattÄ±. Ä°tfaiye ekipleri tedbir amacÄ±yla olay yerine geldi. Kazada hasar gören servis aracÄ± çekiciyle olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ÖÄŸrenciler ise özel araçla evlerine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

HER BÄ°RÄ° TARÄ°HÄ° ESER NÄ°TELÄ°ÄžÄ°NDE

Belediye yetkilileri, kopan taÅŸ parçalarÄ±nÄ±n tarihi eser niteliÄŸi taÅŸÄ±masÄ± nedeniyle olay yerinde inceleme baÅŸlattÄ±.